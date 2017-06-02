“CUMHURBAŞKANI’NA 5 UÇAK ALINIRKEN, 7 YILDIR ENGEL TAKİP SİSTEMİ NEDEN ALINMAMIŞTIR?”

Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Şenoba Beldesi’nden havalandıktan kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak askeri helikopterin düşmesi sonucu 13 askerimizin şehit olmasına ilişkin yazılı soru önergesi veren CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, CHP İlçe binasında partililer ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.

Baydar; “Binlerce koruma ile gezer iken, benim Güneydoğuda terörle mücadele eden askerlerimi taşıyan helikopterlere engel takip sistemi neden alınmamaktadır?” diye konuştu.

“ACIMIZ SONSUZ”

CHP Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ülkü Dalar ve partililerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar; “İki gün önce Şırnak’ta bir askeri helikopterimizin tele takılarak düşmesi ile Türkiye’nin en değerli kahraman askerlerinden 13 tanesini kaybettik. Acımız sonsuz, ancak acımızın sonsuzluğu ile birlikte bu kaza neden oldu? Bunun üzerine ben ciddi bir araştırma yapmaya koyuldum. Özellikle 86-98 yılları arasında Gülhane’de görev yapmış ve Özel Kuvvetler’den bir çok askerimizi tedavi etmiş bir hekim olarak ve ölen askerlerimizin bazılarını çok yakından tanıma fırsatını bulmuş bir kardeşiniz olarak üzüntümü derin olarak paylaşmak istiyorum.” dedi.

“7 YILDIR ALIM YAPILMAMIŞTIR”

Askeri Cougar tipi helikopterlerin 1996’dan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığını belirten Baydar; “Bu Cougar tipi askeri helikopterlerimizle bu üçüncü kazamızdır. İlkinde 1997 yılında Füze savunma sistemi olmadığı için bir füzeyle vurularak 11 askerimiz şehit olmuştu. Daha sonra ikincisi 2003 yılında Eğirdir’de tele takılarak, orada da 3 askerimiz şehit olmuştu. Son olarak yine 13 askerimizi şehit verdik. Füze savunma sistemi öncelikle 2007’deki kazadan sonra alındı ve yerleştirildi tüm helikopterlere. Ancak engel tanıma sistemini bugüne kadar alamadık. Bu telleri ve önündeki bir takım engelleri tespit ederek pilotu uyaran bu sistemi alamadık. 2010 yılında acil alımına karar verildi. Ancak ne hikmetse 7 yıldır alım yapılmamıştır.” şeklinde konuştu.

“7 YILLIK GECİKMENİN SORUMLUSU KİMDİR?”

Savunma Sanayi Müşteşarlığı’nın belgesinde yazılı olanları paylaşan Baydar; “Helikopter engel tespit sistemi projesinin tüm Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterlerine engel tespit kabiliyetinin kazandırılmasıdır amaç. Kapsam Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda bulunan 172 adet helikoptere engel tespit sistemi entegrasyonudur. Proje modeli; acil alımdır. Mevcut durum; sözleşme imza çalışmalarına devam edilmektedir. 2010 yılında başlayan ve 7 yıldır alınmayan bu engel tespit sistemi neden alınmamıştır? Cumhurbaşkanı’na 5 uçak alınırken, acaba benim askerimin hayatını emanet ettiği helikopterde onun önündeki tellerin olup olmadığını tespit eden bu sistem helikopterlerimize niçin alınmamıştır? Bu 7 yıllık gecikmenin sorumlusu kimdir?” dedi.

“TSK, HİÇ BU KADAR KÜÇÜK DÜŞÜRÜLMEMİŞTİR”

CHP Milletvekili Baydar; “Buradan hem Savunma Bakanlığı yetkililerine, hem Başbakan’a ve son olarak da şaibeli seçimle birlikte icra yetkisinin kendisinde olduğu AKP’nin Genel Başkanı’na sesleniyorum. Bunun sorumlusu kimdir? AKP’nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanı sıfatı ile kendisine 5 uçak alır iken, benim hayatını ortaya koyarak Güneydoğu’da terörle mücadele ederek dağ bayır gezen, her türlü operasyona katılan askerimi taşıyan helikopterin engel taşıma sistemi 7 yıldır niçin alınmamıştır? 2002 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri bunların döneminde olduğu kadar küçük düşürülmemiştir. 2002’den önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yok Ergenekoncu, yok Balyozcu, yok cemaatçi diye ayrım yoktu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personelinin hepsi Atatürkçü ve Türk milletinin emrinde subaylardı. 2002’den sonra koruyup kollayıp önlerini açtıkları subaylar 15 Temmuz’da darbe yaptılar bunlara. Kendileri koruyup, kollayıp önlerini açtılar ve bu duruma geldik. Kendilerini bu kadar koruyup kollar iken binlerce koruma ile gezer iken, benim Güneydoğu’da terörle mücadele eden askerlerimi taşıyan helikopterlere engel takip sistemi neden alınmamaktadır? Bu bu kadar pahalı mıdır, 7 yıllık acil alım ne demektir? Bu sorularının açıklanmaya ihtiyacı vardır. Bunların hesabının sorulması gerektiğini, sorumluların artık hesap vermesi gerektiğini, bunu da Türk milleti adına sorduğumu ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.