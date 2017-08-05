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05 Ağustos 2017
Aydın, Yaşam

Çobanlar kurban öncesi hırsızların kurbanı olmamak için olağanüstü toplandı

Aydın İli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği yaklaşan kurban bayramı öncesi çobanların hırsızlara kurban olmaması için olağanüstü toplandı. Her yıl kurban bayramı öncesi yaşanan hayvan hırsızlıklarının önüne geçilmesi için bir dizi tedbir alan Aydın Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar “Çobanlarımızın kurban öncesi hırsızlara kurban gitmemesi için güvenlik güçlerimizin yanında vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz” dedi.
Aydın il genelinde yaklaşık 2 bin çoban ve 200 binin üzerinde küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu kaydeden Aydın İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar, “Maalesef kurban bayramları öncesi ortalık adeta hırsız kaynıyor. Geçen yıllarda yaşadığımız sıkıntının bu yıl yaşanmaması için Aydın Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak bir takım tedbirlere başvuruyoruz. Öncelikle tüm çobanlarımızın sürüye hakim olabilecek güçlü ve eğitimli köpekler edinmesini tavsiye ediyoruz. Bunun yanında Kurban Bayramı’na kadar tüm hayvan hareketlerinin izlenmesini ve vatandaşlarımızın da şüpheli buldukları her durumu güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyoruz” dedi.
Ağıllarda ve besihanelerde hırsızlığa karşı tedbirlerin arttırılmasını isteyen Başkan Koşar, “Maalesef en fazla hayvan hırsızlığı olayı kurban bayramı öncesi yaşanıyor. Hırsızlık olaylarının yanında çobanlarımız tanımadığı kişilere fazla itimat etmesin. Yıl boyunca çalışıp tüm ümitlerini kurban bayramına saklayan yetiştiricimizin emeklerinin gerek hırsızlar gerekse dolandırıcılar tarafından çalınmaması için herkesin içinde bulunduğumuz bu günlerde daha dikkatli olmasını istiyoruz” dedi. (İHA)

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