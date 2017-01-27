Çıldır Ailesi, Ellerine Ulaşan Son Yazı İle Yıkıldı

Aydın’da havaalanı yapılması şartı ile 1956 yılında 500 dönüm arazisini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü’ne şartlı olarak bağışlayan Mustafa Çıldır’ın Ailesi 3 kuşaktır bağışladıkları arazinin havaalanı olarak kullanılması için mücadele ediyor. Bu konuda başvurmadık yer bırakmadıklarını belirten araziyi bağışlayan Mustafa Çıldır’ın torunu Mustafa Çıldır, “193 bin nüfuslu Iğdır’da var olan havaalanı yaklaşık bir milyon nüfuslu Aydın’a neden çok görülüyor. Anlamış değiliz. Üstelik Aydınlı biri bu araziyi bağışlamışken” diye konuştu.

Dedesi Mustafa Çıldır’ın araziyi havaalanı yapılması şartı ile bağışladıklarını kaydeden Mustafa Çıldır’ın torunu Mustafa Çıldır, “Dedem vefat ettikten sonra bu alanın bağış şartına uygun kullanılması için annem babam yıllarca mücadele etti. Annem vefat etti. Şimdi 3. Kuşak olarak biz derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yazışmalardan dosyalar oluştu. Ama halen bir çözüme ulaşılamadığı gibi son gelen yazı bizi adeta yıktı” diye konuştu.

Dedesi Mustafa Çıldır’ın vasiyeti üzerine babası Şevki Çıldır’ın takip ettiği Havaalanı Konusu’nun babasının da 93 yaşına girmesi dolayısıyla dedesinden kendisine kaldığını ifade eden torun Mustafa Çıldır, “Dedem Aydın’a eser kazandırmak amacıyla 1956 yılında şu anda Çıldır Havaalanı olarak bilinen bölgeden 500 dönüm arazisini havaalanı yapılması şartı ile önce Aydın Valiliği’ne ardından da protokol ile 10 Ocak 1957 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü’ne bağışlamış. Dedem bağışı yaparken tapu kaydına da ‘Münhasıran Hava Meydanı olarak kullanılmak ve ileride Hava Meydanı olarak kullanılmaktan

sarfınazar edildiği takdirde vahibe veya mirasçılarına rücu etmek ve Tayyare Meydanı isminin de Çıldır Hava Meydanı konulmak kayıt ve şartı ile hibe edilmiştir’ diye yazdırmış. Biz Aydın’a havaalanı yapılması için mücadele verirken Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşletme Dairesi Başkanlığı’ndan gelen son yazı ile adeta yıkıldık” dedi.

Konunun takipçisi olarak BİMER’e de başvuru yaptıklarını ifade eden Mustafa Çıldır, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşletme Dairesi’nden bize gelen 59335479-326.99E.126159 sayılı yazıda “Aydın Çıldır Havalimanı’nın sivil hava ulaşımına açılmasıyla ilgili olarak ilgi (a)’da kayıtlı BİMER başvurunuz kuruluşumuza intikal etmesi öncesinde, Aydın Valiliği aracılığıyla kuruluşumuza intikal ettirilen aynı kapsamdaki ilgi (b)’de kayıtlı dilekçenize ilgi (c) yazı ile cevap verilmiş olup; ilaveten, bir havalimanın yolcu trafiğine açılması, daha doğru bir ifadeyle “yolcu taşıyan uçaklarla sefer düzenlenmesi”, sadece havalimanı fiziki şartlarının uygun hale getirilmesi ile sağlanamamaktadır. Bu konu içinde bulunduğu ilin sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak ortaya çıkacak “yolcu potansiyeli” çerçevesinde, havayolu kuruluşlarının filolarında bulunan uçak tipleri ve bu şirketlerin kendi ticari tercihlerine bağlı olarak şekillenmekte olup; bugüne kadar Aydın Çıldır Havalimanı’na yolcu taşınması ile ilgili olarak havayolu kuruluşlarınca idaremizden herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz’ ifadeleri yer alıyor. Bugün Iğdır, Uşak gibi illerde havaalanı var. Aydın’da neden olmasın. Aydın’ın sosyo ekonomik durumu bu illerden kötü mü?” diye konuştu. (İHA)