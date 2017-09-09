CHP’LİLER 94. YILINI KUTLADI

“CHP’NİN GEÇMİŞİ, GELECEĞİMİZİN GARANTİSİDİR” Aydın’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin 94. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. CHP İl Başkanlığı’nın Atatürk Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törene; CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, İl Başkanı Bayram İnci, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, İlçe Başkanı Mehmet Şık, Gençlik Kolları, ilçe örgütleri ve çok sayıda partili katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Bayram İnci; “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet değerlerini geliştirerek korumaya ve Türkiye’nin aydınlık yüzünü büyütmeye devam edecektir.” dedi. “CHP TÜRKİYE’Yİ KRİZDEN ÇIKARMA SÖZÜNÜ VERİYOR” CHP’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olduğunu vurgulayan İnci; “Saltanata son verenlerin, Cumhuriyet diyenlerin, bir devir kapatıp bir devir açanların partisidir. Her türlü baskıya rağmen, ülkeyi dünya savaşının dışında tutmayı bilenlerin partisidir. Demokrasi için iktidardan vazgeçmeyi bilenlerin partisidir. CHP darbelere direnenlerin partisidir. CHP darbelerde kapatılsa da, malına mülküne el konulsa da, yöneticileri hapse atılsa, arşivleri yakılsa ve eli kolu bağlansa da, hiçbir darbenin, hiçbir darbecinin, hiçbir darbecinin, hiçbir saltanat heveslinin bu halkın gönlünden atamadıkları partidir. CHP şimdi de Türkiye’yi krizden çıkarma sözünü vermektedir. Türkiye’de demokrasinin ve hukuk devletinin karşısındaki en büyük tehdit, milli irade adına hareket etme iddiasıyla siyaseti ve devleti tekeline almaya çalışan AKP iktidarıdır. İktidarın tekelleşmesi, denge ve denetleme yetkilerinin gasp edilmesine yol açmıştır. AKP iktidarı, yasallık görüntüsü altında hukuksuzluğu, devleti yönetme görüntüsü altında keyfiliği, kalkınma görüntüsü altında rant paylaşımını topluma dayatan bir düzen kurmuştur.” diye konuştu. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BAYRAM TELAŞI BAŞLADI

“ATILAN ÇAMUR CHP’DE İZ BIRAKMAZ”

İnci, CHP’nin gerici örgütlenmelere karşı ciddi mücadeleler verdiğini, Türkiye için, cemaat ve tarikatların büyük tehlike olduğunu saptadığını ve ona göre siyaset yaptığını vurgulayarak; “Yıllarca FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere partimizin bütün yetkilileri en yüksek perdeden seslendirmişlerdir. Tarikatların ve cemaatlerin ortak noktası “Atatürk’e, laikliğe, çağdaşlığa ve CHP’ye karşı olmaktır. 15 Temmuz 2016’da dinci darbe girişimi yapanlarla, bugün ülkemizi yönetenlerin, Atatürk’e, laikliğe, çağdaşlığa ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı olmak açısından benzerlikleri unutulmamalıdır. Nitekim çıkarlar çatışıncaya kadar FETÖ 2002 yılından itibaren altın çağını yaşamaya başlamıştır. Şimdi de kendi suçlarını bastırmak için, başka kişi ve partileri suçlama gayreti, “çamur at izi kalsın” siyasetinden başka birşey değildir. Unutulmamalıdır ki, çamuru kimin attığı ve kime attığı önemlidir. Bu çamur CHP’de iz bırakmaz!” dedi.

“AKP İLE KARŞI DEVRİM SÜRECİ YAŞIYORUZ”

AKP iktidarı ile karşı devrim süreci yaşadıklarını belirten İnci; “Bugün hem bireysel güvenliklerimizi ve özgürlüklerimizi, hem de demokratik rejimi tehdit eden adaletsizlik duygusu böyle bir tehlikeyi işaret ediyor. Bu nedenle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet yürüyüşü ve onun devamı olan Adalet Kurultayı, adaletsizliğe uğrayanlara, özgürlükçü ve demokrat kesimlere, Cumhuriyetimiz ve niteliklerini savunanlara cesaret vermiştir, umut olmuştur.” diye konuştu.

“CHP’NİN GEÇMİŞİ, GELECEĞİMİZİN GARANTİSİDİR”

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmişi, geleceğimizin garantisidir.” diyen İnci sözlerini şöyle sürdürdü;

“CHP olarak her ne koşul altında olursa olsun, bedeli ne olursa olsun Adaleti, insan haklarını, demokrasiyi, laikliği, sosyal devleti ve hukuk devletini savunacağız ve bunun için mücadele etmeye kararlıyız. CHP’li olmak demek, değişime cesaret edebilmek ve değiştirebilmek demektir. CHP’li olmak demek, cumhuriyetin kurucusu, demokrasinin öncüsü olmak demektir. CHP’li olmak demek, Mustafa Kemal Atatürk olmak demektir. Başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin kurtuluşu ve kuruluşunda, partimizin kuruluşundan günümüze gelişinde emek verenleri, bu uğurda hayatını yitirenleri ve aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.”