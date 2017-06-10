CHP’LÄ° KADINLARDAN “Ä°FTAR SOFRAMIZI SÄ°ZE GETÄ°RDÄ°K” PROJESÄ°

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) AydÄ±n Ä°l KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Ramazan ayÄ± nedeniyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± “Ä°ftar SoframÄ±zÄ± Size Getirdik” projesi devam ediyor.

CHP Ä°l KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ramazan ayÄ± boyunca devam eden “Ä°ftar SoframÄ±zÄ± Size Getirdik” projesi kapsamÄ±nda her akÅŸam farklÄ± bir aileye konuk olup iftar yapÄ±yor.

Efeler Ã‡eÅŸtepe Mahallesi’nde biri kader mahkumu, diÄŸeri engelli olan kÄ±zlarÄ±na ve 3 torununa bakan emekli HÃ¼seyin ve Bennan GÃ¶kaÄŸaÃ§ Ã§iftinin evlerine konuk olan CHP’li kadÄ±nlar hem kendi hazÄ±rladÄ±klarÄ± iftarlÄ±klarÄ± onlarla paylaÅŸtÄ±lar, hem de Â onlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± dinleyerek her zaman yanlarÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirttiler.