CHP’DEN KIDEM TAZMÄ°NATLARININ FONA DEVREDÄ°LMESÄ°NE TEPKÄ°

CHP AydÄ±n Emek BÃ¼rosu, kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ±n fona devredilmesine tepki gÃ¶stererek bir basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

CHP AydÄ±n Emek BÃ¼rosu tarafÄ±ndan yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda konuÅŸan Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Ä°nci; “Emek BÃ¼rolarÄ± olarak, emekÃ§ilerin kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±nÄ±n tÄ±rpalanmasÄ±na, iÅŸ gÃ¼vencesini yok edecek dÃ¼zenlemelere ve iÅŸÃ§ilerin alÄ±n teri ile kazandÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ kuruÅŸa gÃ¶z dikenlere HayÄ±r diyoruz.” dedi.

CHP Ä°l BinasÄ±nda ve Ãœlke genelinde eÅŸ zamanlÄ± olarak dÃ¼zenlenen toplantÄ±da; Â Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Ä°nci’nin yanÄ± sÄ±ra CHP Emek BÃ¼rosu AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali PetekÂ , CHP Efeler Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Selim GÃ¼rgÃ¼n ve partililer hazÄ±r bulundu.

“15 YILDIR NEDEN BU KANUN Ã‡IKARILMADI?”

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu’nun bu yÄ±l iÃ§erisinde kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± fona devredecek adÄ±mÄ± atacaklarÄ±na dair aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n, emekÃ§iler nezdinde bir tehdit olarak algÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°nci; “HÃ¼kÃ¼met yetkililerinin bir mÃ¼jde olarak aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ± bu sÃ¶zde ‘reform’, emekÃ§ilerin yÄ±llar sÃ¼ren mÃ¼cadeleler sonucu kazandÄ±ÄŸÄ± hakkÄ± ortadan kaldÄ±racaktÄ±r.

Ã–ncelikle sorulmasÄ± gereken ÅŸudur; madem kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilmesi emekÃ§iler aÃ§Ä±sÄ±ndan yararlÄ± bir geliÅŸmedir, neden referandumdan Ã¶nce hayata geÃ§irilmiyor? Ä°ktidar partisi mÃ¼jde olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu sÃ¶zde reformu, referandumda evet Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in neden kullanmÄ±yor? Madem bu deÄŸiÅŸiklik Ã§ok hayÄ±rlÄ± olacak, neden 15 yÄ±ldÄ±r bu kanun Ã§Ä±karÄ±lmadÄ±?

Biz aÃ§Ä±klayalÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hÃ¼kÃ¼met bu sÃ¶zde reformun emekÃ§ilerin aleyhine olduÄŸunu, iÅŸÃ§ilerin kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±na bir darbe vuracaÄŸÄ±nÄ± biliyor ama gizliyor. Ä°ktidar partisi halktan korktuÄŸu iÃ§in, emekÃ§ilerin tepkisinden Ã§ekindiÄŸi iÃ§in, referandum sonucunu kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan olumsuz etkileyeceÄŸini bildikleri iÃ§in bu deÄŸiÅŸikliÄŸi 16 Nisan sonrasÄ±na bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r.” dedi.

“KIDEM TAZMÄ°NATININ FONA DEVREDÄ°LMESÄ°NÄ° KABUL ETMÄ°YORUZ”

Emek BÃ¼rolarÄ± olarak, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilmesini kabul etmediklerini ifade eden Ä°nci; “KÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n her ay bir fona dÃ¼zenli olarak Ã¶denmesi, iÅŸverenin iÅŸÃ§ileri keyfi olarak iÅŸten Ã§Ä±karabilmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acaktÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ toplu halde yapÄ±lmasÄ± gereken Ã¶deme, iÅŸÃ§ilere dolaylÄ± yoldan da olsa bir iÅŸ gÃ¼vencesi saÄŸlamaktadÄ±r.

AyrÄ±ca hÃ¼kÃ¼metin planÄ±, 30 gÃ¼n Ã¼zerinden hesaplanan tazminatÄ±n 15 gÃ¼ne indirilmesidir. Bu kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hakkÄ±n kaybÄ± olacaktÄ±r. EmekÃ§iler var olan haklarÄ±ndan bir adÄ±m dahi geri atmayacak, haklarÄ± olanÄ± alabilmek iÃ§in mÃ¼cadeleye devam edecektir.

TÃ¼rkiye’de hali hazÄ±rda, iÅŸ gÃ¼vencesinden %13,5 gibi Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k bir kesim yararlanabilmektedir. HÃ¼kÃ¼met bu az sayÄ±daki emekÃ§inin hakkÄ±na da gÃ¶z dikmiÅŸtir. 16 Nisan’da Ã¶nÃ¼mÃ¼ze gelecek sandÄ±ktan “Evet” Ã§Ä±kmasÄ± durumunda iktidar partisi emekÃ§ilerin hakkÄ±nÄ± gasp edecek bu sÃ¶zde reformu hayata geÃ§irecektir. Ancak sandÄ±ktan Ã§Ä±kacak bir “HayÄ±r” hÃ¼kÃ¼mete bir mesaj ve uyarÄ± olacaktÄ±r.

Emek BÃ¼rolarÄ± olarak, emekÃ§ilerin kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±nÄ±n tÄ±rpalanmasÄ±na, iÅŸ gÃ¼vencesini yok edecek dÃ¼zenlemelere ve iÅŸÃ§ilerin alÄ±nteri ile kazandÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ kuruÅŸa gÃ¶z dikenlere HayÄ±r diyoruz. KÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilerek keyfi iÅŸten Ã§Ä±karmalara yol verilmesine HayÄ±r diyoruz. Emek dÃ¼ÅŸmanÄ± politikalara hayÄ±r diyoruz.

Emek BÃ¼rolarÄ± olarak TÃ¼rkiye’nin geleceÄŸi iÃ§in hayÄ±r kere hayÄ±r diyoruz.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.