CHP REFERANDUMA HAZIR

CHP Aydın İl ve ilçe örgütleri bir basın toplantısı düzenleyerek referandum sürecini değerlendirdiler.

CHP Aydın İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda ilçe başkanlarının da katılımıyla referandum sürecinde hareket tarzlarını belirlediklerini açıklayan CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci; gelecek olan sistemin bir rejim değişikliği olduğunu vurguladı.

“MECLİSİ FESH ETME YETKİSİ TEK KİŞİDE TOPLANMAKTADIR”

Meclisi fesih etme yetkisinin tek kişide toplandığını, bütçenin denetime tabi olmadığını ve CHP olarak parlamenter sistemden yana olduklarını vurgulayan İnci; “Kuvvetler ayrılığı dediğimiz demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan Yasama, Yürütme ve Yargının birbirinden farklı işlemesi, sistemin tek adamda toplanması, kendisinin belirlediği 400 milletvekillerinin oluşturduğu bir mecliste bir kişinin sorgulanması, soruşturmasının 400 milletvekilinin kararı ile olabildiği, tamamıyla bütçeyi istediği gibi kullanan, istediği gibi kararlar alabilecek tek kişi yönetimidir. Bir kişi kendisine isnat edilen herhangi bir suçtan hesap vermezken, bu kendisinin belirlediği 400 milletvekilinin bu kişileri kendisinin yargılanmaya göndermesinin önünü kapatacak. Meclisi fesih etme yetkisi tek kişide toplanmaktadır. Tüm kararları kendisi vermektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12’sini direk atamaktadır. 3’ünü de kendisinin çoğunlukta olduğu ve kendisinin belirlediği meclisteki milletvekilleri seçmektedir. Bütçe denetime tabi değildir. Nereye, nasıl, niçin kullandığının kimse hesabını soramayacak durumdadır. 5 yılda bir başkanı ve milletvekillerini seçiyorsunuz, bu milletvekillerinin gensoru verme durumu yok, hesap sorma yok. 5 yılda bir tekrar başkanı ve milletvekillerini seçiyorsunuz. Yüzde 55 ve 51’le gelecek bir başkanın, Meclis’in tamamının oluşturduğu milli iradeyi fesih etme yetkisi var. Bu yüzden biz parlamenter sistemden yanayız.” dedi.

“VATANDAŞLARIN SORGULAMASINI İSTİYORUZ”

Bu kadar yetkinin tek elde toplanmasının ülkeyi felakete götüreceğini ve sorunları derinleştireceğini vurgulayan İnci; Vatandaşlardan bu durumu sorgulamasını istedi ve şöyle devam etti;

“Bu ülkede şimdiki Cumhurbaşkanımızdan önce başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 11 Cumhurbaşkanımız görev yapmıştır. Darbeler görmüştür, krizler yaşamıştır, savaş dönemlerinden geçmiştir, hiç birisi parlamenter sistemden, milli iradeden, milli egemenlikten vazgeçmemişlerdir. Şimdi neden milli egemenliği tek elinde toplamak isteyen biri var? Bunu vatandaşlarımızın sorgulamasını istiyoruz. Bu şimdiki cumhurbaşkanımızın meselesi de değildir, bundan sonra gelecek cumhurbaşkanlarının nasıl olacağı belli değil, bu kişilerin elinde bu kadar yetkinin toplanması ülkeyi felakete götürür. Sorunları derinleştirir. 15 yıldan beri tek parti ve tek adamla ülkeyi yönetenler ülkenin en önemli sorunu olan işsizlik, terör ve ekonomik sorunların hangisini çözmüşlerdir? Bu sorunlar giderek derinleşecektir. Bu referandumda bu sorunlarda hesap vermekten kaçan zihniyetin bugün dayattığı bir referandumdur. Biz parlamenter sistemi sonuna kadar savunacağız.”

“REFERANDUM SÜRECİNE EŞİT ŞARTLARDA GİDİLMİYOR”

Referandum sürecine eşit şartlarda gidilmediğini, bazı vali, kaymakam ve rektörlerin üzerindeki baskılardan dolayı evet yönünde oy kullanacaklarını da ifade eden İnci; “Bugün referanduma gidildiği zaman eşit şartlarda gidilmiyor. Bazı valiler, kaymakamlar, rektörler üzerlerindeki baskıdan dolayı evet yönünde oy kullanacaklarını söylemekteler. Ve bu kamuoyunda korkuya ve yılgınlığa neden olmaktadır. Biz şunu söylüyoruz vatandaşlarımıza, herkes geleceğini oyluyor. Türkiye’nin geleceği söz konusudur, o yüzden vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olacağını söylüyoruz. Hayırı savunan vatandaşlarımızın üzerinde de baskı oluşturulmaktadır. Bizim gençlerimiz Barış Manço’nun Hayır, hayır yüz bin kere hayır pankartını taşıdılar diye gözaltına alınmaktalar. AKP’nin en büyük özelliği seçimlere gitmeden önce çalıştay yapması. 15 yıldan beri Romen çalıştayı, Alevi çalıştayı yapıyorlar, hangi sorunu çözmüşler? Bunlar insanları oyalama, o an insanların sıkıntılarının gazını alma diyeyim, bunlara dönük çalışmalardır, insanlar ciddiye almıyorlar, biz de ciddiye almıyoruz.” dedi.

“ÜLKENİN GÖTÜRÜLMEK İSTENDİĞİ YERİ KAPI KAPI DOLAŞARAK ANLATACAĞIZ”

İnci, ayrıca Parti Meclis Üyesi Seray Kadıgil’in sosyal medyada yaptığı hayır çağrısından dolayı gözaltına alındığını söyledi ve şöyle devam etti;

“Parti Meclis üyemiz Seray Kadıgil sosyal medyada yaptığı hayır çağrısından dolayı gözaltına alınmıştır. Önemli olan burada ülkenin nereye götürülmek istendiği. CHP’nin tek parti döneminde de tek amacı vardı; toplumu bilgilendirmek, eğitim sistemini arttırmak ve parlamenter sistemi, çok partili sistemi hayata geçirmekti. Biz bu ülkede egemenliği saraydan alarak millete verdik, şimdi yapılmak istenen, egemenliği milletten alıp saraya vermektir. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulları, fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü bugün yok edilmiştir. Bir çok gazetecimiz tutuklanmış, işinden olmuştur. Biz ülkedeki sıkıntıların, parlamenter sistemin daha güçlü kılınarak, özgürlüklerin daha çok kılınarak yapılacağını düşünüyoruz ve bunu savunuyoruz. İlçe başkanlarımız ve Aydın il örgütü olarak kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza ülkenin götürülmek istendiği yeri anlatacağız, tek adam rejimine hayır diyeceğiz. Ve inşallah bu çalışmalarımız da Aydın için milletimiz ve Türkiye’miz için hayırlı olacak.”