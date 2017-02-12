CHP REFERANDUM İÇİN START DEDİ

CHP Aydın İl Başkanlığı, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve CHP üyeleri ile birlikte 16 Nisan’da yapılacak Referandum için start verdi.

Çeştepe Nikah ve Kültür Salonu’nda biraraya gelen CHP’liler referandum sürecinde nasıl hareket edeceklerini konuştular.

Tüm CHP’lilerin biraraya geldiği toplantıya; CHP İl Başkanı Bayram İnci, CHP Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, ilçe başkanları, gençlik kolları başkanları ve CHP üyeleri katıldı.

“CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak konuşan CHP İl Başkanı Bayram İnci; “15 yıldan bu yana AKP Hükümeti sorunları çözmek yerine, daha da derinleştirmiştir. Ülkemiz AKP’nin izlediği yanlış politikalarla, kendi coğrafyasında tüm komşularıyla sorunlu ve yalnız bir ülke haline gelmiştir. İktidarını 17-25 Aralık yolsuzluk olayına kadar FETÖ ile paylaşan daha sonra paylaşım ve rant çatışması yüzünden FETÖ ile ayrışan AKP Hükümeti, adeta 15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlamıştır.” dedi.

AKP Hükümeti’nin niyetinin demokrasiyi güçlendirmek olmadığını söyleyen İnci; “AKP Hükümetinin niyeti demokrasiyi güçlendirmek, temsilde adaleti sağlamak olsaydı, siyasi partiler kanununu değiştirip, seçim barajını kaldırırdı. Yasama, yürütme ve Yargı’dan oluşan kuvvetler ayrılığının daha iyi işlemesini sağlar, daha şeffaf bir yönetim anlayışını ortaya koyardı.

Kurtuluş Savaşını yöneten Gazi Meclis Başkanlık sisteminin oluşturduğu sistemde tamamen etkisiz hale gelecek, milletvekilleri soru soramayacak, gensoru önergesi veremeyecektir. Yeni Anayasa değişikliği Türkiye’nin bölünme tehlikesini çok daha ciddi hale getirecektir.

Yarınlarımız için hep birlikte direneceğiz. El ele, omuz omuza geleceğimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize ve niteliklerine sahip çıkacağız.” diye konuştu.

İnci’nin konuşmasının ardından kürsüye gelen CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da; “Gün dışarıya çıkıp Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkma günüdür.” dedi.

“MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Bayır; içinde bulunulan durumun daha önceki seçimlerle ilgisi olmadığına dikkat çekerek; “Öncelikle, ne yapacağız, niçin yapacağız konusunda bir ortak söylemimiz olması gerekiyor. Bundan 94 yıl önce Cumhuriyeti kuran kalpaklı Atatürk’ün torunlarıyız bizler. Bu ülkede bu Cumhuriyet öyle zannedildiği gibi çok kolay kurulmadı. Bu Cumhuriyeti bizim elimizden şimdi almak istiyorlar. 94 yıl önce hilafeti kaldırıp Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün karşısında yıllardır mücadele ediyorlar. Niçin? Hilafeti getirmek için. Şimdi o kadar cesaretleri arttı ki Cumhurbaşkanından aldıkları güçle. Artık broşürlerde bile biz Cumhuriyetten bıktık, hilafeti istiyoruz diyorlar. Bizler buna müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

“SATA SATA HİÇBİR ŞEY KALMADI”

Bayır konuşmasında, Varlık Fonu’na devredilen kurumlar ile ilgili olarak da; “Bazı tüketim mallarında ÖTV’yi kaldırıyoruz, diye seçim rüşvetleri veriyorlar. Üzülerek ve utanarak söylüyorum 40 yıldır ticaret yapan birisi olarak ülke ekonomisi çökmüş durumda. Dış itibarımız sıfır, şimdi Varlık Fonu diye bir şey çıkardılar. Bunun içerisine Ziraat Bankası’nı kattılar, sata sata hiçbir şey kalmadı. Her şeyi özelleştirme adı altında sattılar. Yeni yaptıkları köprüler yollarda bizim değil, verdiler, karşılığında bir de garanti verdiler, şu kadar otomobil geçecek diye. Geçmezse devlet olarak biz vereceğiz diyorlar. Bunlar sadece ve sadece kendi yandaş müteahhitlerini zengin etmek için yapılan yatırımlar.” ifadelerini kullandı.

“VATAN HAİNLİĞİDİR”

Seçilme yaşının 18’e düşürülmesi ile ilgili olarak da değerlendirme yapan Bayır; “Dediler ki seçme seçilme yaşını 18 yaşa indirelim. 18 yaşında milletvekili olsun. Üniversite mezunu olmayana iş vermiyorlar. 18 yaşında da üniversiteyi bitiremiyorsun, biz 18 yaş grubuna karşı değiliz. Ama şunu söylersen, henüz askerliğini yapmamış oluyor 18 yaşında. Bizim yasamızda askerliğini yapmayan milletvekili olamaz. Kalktılar cevap verdiler; ne olacak sanki 18 yaşında zaten 20-25 tane çocuk parlamentoya girer milletvekili olur, onları da askerlikten muaf tutarız dediler. Benim evladım gidecek PKK’yla savaşacak, şehit olacak, sen kendi yandaş müteahhit çocuklarını milletvekili yapmak için askerlikten de muaf tutacaksın. Böyle bir vatanseverlik var mı? Bunun adı vatan hainliğidir. Biz buna asla müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

“EN BÜYÜK KOZUMUZ KADINLARIMIZ”

Bayır, yapılacak olan referandumun bir siyasi parti seçimi olmadığını hatırlatarak; “Bu bir siyasi parti seçimi değil. Bu iki aylık süreç içerisinde hepimiz CHP’liyiz ama yakamızdaki CHP rozetini 2 ay çıkaracağız. Oy istemeye gittiğimiz evlerde tarafsız kimlikle davranmak zorundayız. Gün dışarıya çıkıp Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkma günüdür.

Bu çalışma sürecinde bizim en büyük kozumuz kadınlarımız. Kadınlarımıza önemli görevler düşüyor. Her zaman söylüyorum kadınsız devrim olmaz. Bir takım hilelerle referandumda evet çıksa bile bunun en büyük zararını ne yazık ki kadınlarımız ve çocuklarımız görecektir. Türkiye’yi İran yapmak istiyorlar. Hilafeti geri getirmek istiyorlar. Buna asla müsaade etmemeliyiz.

Ben inanıyorum ki sandıklardan açık ara Hayır çıkacak.” şeklinde konuştu.

“YALAN SÖYLÜYORLAR”

Daha sonra kürsüye gelen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da; Milletvekilliği yaptığı 1,5 yıllık süre zarfında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çıkan kanunların hepsini takip ettiğini ve hiç bir zaman devamsızlık yapmadığını ifade etti ve; “15 aylık görev süremin içinde sadece şunu gördüm; AKP yoksullardan oy alır, zenginleri de daha fazla nasıl zengin ederim diye kanun çıkarır. Bir tane emekçinin, çiftçinin, memurun, köylünün menfaatine bir kanun çıkmadı. Ama üzülerek söylüyorum ki çok iyi demagoji yapıyorlar. Çok iyi yalan söylüyorlar. Tüm sorun da burada başlıyor. Sadece anayasa değişikliği diyorlar ya, bu büyük bir yalan, bu resmen rejim değişikliği. Meclis’e geldiğimde gurur duyarak söylüyorum ki 133 tane milletvekili tek vücut olduk, tek yumruk olduk, çok mücadele ettik fakat sayımız az olduğu için değişiklikler Meclis’ten geçti. Önümüzde bir referandum var ve bu bir genel seçim değil, yerel seçim de değil, cumhurbaşkanlığı seçimi de değil. Bu rejim değişikliği için yapılan oyundur. Atatürk 94 yıl önce saraydan yetkiyi alarak millete verirken, bunlar yetkiyi milletten gasp edip saraya vermek istiyorlar. Bu sadece CHP’nin sorunu da değildir. Bizim tüm çalışmalarımızda daha önce AKP’ye MHP’ye oy vermiş insanlara da giderek ülkenin girdiği vahameti anlatmamız gerek. Geçtiğimiz haftalardan bu yana Aydın’da her yere giderek anlatmaya gayret ediyorum. Söke’de görüştüğüm AKP yöneticileri daha önce hep Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiklerini ama bu sefer oy vermeyeceklerini söylediler. Rejim değişikliğine karşı olduklarını dile getirdiler. Mesele ülke meselesi olduğu için çalışmalarımızda parti amblemi olmamalı.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından referandum sürecinde yapılacak olan çalışmalar slayt gösterisi ile basına kapalı devam etti.