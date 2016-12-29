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29 Aralık 2016
Aydın, Güncel, Siyaset

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ’NDEN AGC’YE ZİYARET

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CHP Parti Meclis Üyesi İdris Akyüz ve CHP İl Başkanı Bayram İnci Aydın Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.
AGC Başkanı Semra Şener ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette; CHP Parti Meclis Üyesi İdris Akyüz; yerel basına çok önem verdiğini ve yerel basının karşılaştığı tüm sorunlarda parti meclisi olarak her zamanda yanlarında olacaklarını ifade etti.
Ziyarette uzun yıllar gazetecilik de yapan ve gazetecilik anılarını paylaşan CHP Parti Meclis Üyesi İdris Akyüz, “Kurtuluş Savaşı’nın Efeler diyarında olmaktan ve Aydın’ın basın meslek temsilcisi, kurumsal kimliği ile Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etmekten mutlu oldum.” diye konuştu.
CHP Parti Meclis Üyesi İdris Akyüz’ün ziyaretinin kendileri için çok önem arz ettiğini belirten AGC Başkanı Semra Şener’de; özellikle yerel basın olarak sıkıntılarının olduğunu ve bu sorunları iktidar ve muhalefet partileri ile paylaşmanın çözümleyici olabileceğini düşündüğünü ifade etti.
Şener, özetle şunları söyledi:{CAPTION}
“Medyanın kendini herkese anlatması çok önemli. Özellikle yerel basın olarak sıkıntılarımız var.  Çözülmesini beklediğimiz dertlerimiz var. Bunları da iktidar partileri, muhalefet partileri ve bu konunun muhatabı kimse onlarla paylaşmalıyız ki bunlara çözüm üretebilmesi anlamında zemin hazırlayalım. Çünkü biz Aydın basını olarak en iyiyi yapmak için uğraşıyoruz. Biz kaliteliyiz, iyi iş çıkarıyoruz. Bizim gazetelerimizde iyi haberlerimiz oluyor, okunası gazeteleriz ama bir yerde bir hata var nasıl daha çok okunabiliriz anlamında. Bunu tam anlamıyla kendimizde görmüyorum. Üzerimize düşeni ciddi anlamda yaptığımızı düşünüyorum. Bence toplumun okuma alışkanlıkları ile de alakalı. Yapmamız gereken, gidip bayiden almaya teşvik etmek. Biz bu işin çok uğraşıyoruz. Bizim gazetelerimiz çok iyi gazeteler.
Ben Cemiyet başkanı olarak gittiğim çeşitli illerde de görüyorum, oradaki gazeteleri de görüyorum biz gerçekten çoğu ilden bir kaç basamak üstteyiz. Bizim çalışkan kadrolarımız var, gün gün daha iyi oluyoruz. Elbette bunun beraberinde satın alma kültürünü de getirecek tabi ama biz gazetelerimizin okuyucular tarafından bayilerden daha çok satın alınmasını istiyoruz.” dedi.
Ziyaret sonrasında CHP Parti Meclis Üyesi İdris Akyüz ve CHP İl Başkanı Bayram İnci AGC’nin anı defterini imzaladı.
(KUDRET CAN)

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