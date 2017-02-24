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24 Şubat 2017
Aydın, Güncel, Siyaset

CHP Milletvekillerinden Çerçioğlu’na Ziyaret

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.
CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan ve Murat Bakan, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Muğla Milletvekilleri Nurettin Demir ve Akın Üstündağ’ın aralarında bulunduğu CHP’li milletvekilleri ile CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.
Ziyarette bulunan milletvekilleri adına konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel; “Aydın’da yemek yediği restoranda sağ bacağından silahla vurulan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’a yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak açılan davanın ilk duruşmasına katılmak için bugün buradayız. Başarılı Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu da makamında ziyaret ettik. Kendisi Türkiye’nin gururu olan bir Belediye Başkanıdır. Nazik karşılaması ve ilgisi için teşekkür ederiz.” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise yapılan bu nazik ziyaretten ötürü CHP’li Vekillere teşekkür etti. (İHA)

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