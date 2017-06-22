CHP Ä°L’DEN, EFELER’E HAYIRLI OLSUN ZÄ°YARETÄ°

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) AydÄ±n Ä°l Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Efeler Ä°lÃ§e Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne hayÄ±rlÄ± olsun ziyaretinde bulundu.

Selim GÃ¼rgÃ¼n’den boÅŸalan koltuÄŸu YÃ¶netim Kurulu kararÄ± ile devralan CHP Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mehmet ÅžÄ±k’a ve Yeni YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerine gÃ¶revlerinde baÅŸarÄ±lar dilemek ve hayÄ±rlÄ± olsun dileklerinde bulunmak Ã¼zere ziyaret ettiklerini belirten CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Ä°nci; “HayatÄ±n her alanÄ±nda adaleti saÄŸlamak iÃ§in hep birlikte mÃ¼cadelede edeceÄŸiz.” dedi.

Ziyarette; Bayram Ä°nci’ye, CHP Ä°l KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± AyÅŸe Ã–zdemir ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri de eÅŸlik etti.

Yeni BaÅŸkan Mehmet ÅžÄ±k’a ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerine gÃ¶revlerinde baÅŸarÄ±lar dileyen CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Ä°nci, Ã¼lkenin zorlu bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸini ve bu sÃ¼reÃ§te CHP olarak hep birlikte mÃ¼cadele edeceklerini dile getirdi.

“ADALET Ä°Ã‡Ä°N MÃœCADELEYE DEVAM”

Ä°nci; “Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki zorlu sÃ¼reÃ§te, sizler zaten yÃ¶netimdeydiniz. Yedekten gelen arkadaÅŸlarla daha da gÃ¼Ã§lenerek adalet iÃ§in hayatÄ±n her alanÄ±nda adaleti saÄŸlamak iÃ§in birlikte AydÄ±n’da yerelde ve genelde Cumhuriyet Halk Partisi Ã¶rgÃ¼tleri olarak mÃ¼cadele edeceÄŸiz.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Efeler Ä°lÃ§e YÃ¶netimi ile her zaman uyumlu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n olduÄŸunu ifade eden Ä°nci; “Bu uyumlu Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edeceÄŸiz. Bu baÄŸlamda sizlere baÅŸarÄ±lar diliyorum. Her zaman il Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak yanÄ±nÄ±zdayÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki iki ay sonra kongreler takvimi neticesinde kongrelerimize baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Bunu da saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde tamamlayacaÄŸÄ±z, kendimize yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde. O yÃ¼zden Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§ biraz yoÄŸun olacak. Daha Ã§ok Ã¶zveri ile ÅŸimdiden partimizi 2019’daki hem yerel, hem de genel seÃ§imlere hazÄ±rlamak iÃ§in gÃ¶rev sÃ¼remiz iÃ§inde elimizden gelen tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hep birlikte yapacaÄŸÄ±z.” dedi.

“Ã‡ALIÅžMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z”

CHP Ä°l Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ziyaretinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren Efeler Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mehmet ÅžÄ±k; “Ã–nceki baÅŸkanÄ±mÄ±z Selim aÄŸabeyimizin emeklerinden dolayÄ± kendisine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ã‡ok emeÄŸi geÃ§ti. Biz de Ã¼zerine daha Ã§ok katarak Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

2008 yÄ±lÄ±nda CHP’ye Ã¼ye olduÄŸunu, sonrasÄ±nda Ã‡eÅŸtepe Belde BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlendiÄŸini ve 2015 yÄ±lÄ±nda Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n daveti Ã¼zerine ilÃ§e yÃ¶netiminde gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Efeler Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± ÅžÄ±k; “CHP Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden istifa eden Selim aÄŸabeyimizin yerine YÃ¶netim Kurulu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n teveccÃ¼hÃ¼ ile ilÃ§e baÅŸkanÄ± oldum. YÃ¶netim Kurulumuzun ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirip gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k.” dedi.