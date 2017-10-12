CHP İl Binasında Hırsızlık İddiası

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanlığı binasında meydana gelen hırsızlık olayında bazı evrakların çalındığı iddia edildi.Edinilen bilgiye göre, Ramazanpaşa Mahallesi’nde bulunan CHP Aydın İl Başkanlığı binasında bazı evrakların eksik olduğunu fark edilen parti yetkilileri, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerine bazı evrakların bulunduğu yerde olmadığının bildirilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Polis ekipleri parti binasında inceleme yaparken, partililer önemli bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Kayıp olduğu iddia edilen evrakların kim ya da kimler tarafından alındığı araştırılıyor. (İHA)