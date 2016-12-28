“CHP İKTİDARDA OLSA, ASGARİ ÜCRET BİN 750 TL. OLACAKTI”

“Emekçinin Sorunları İçin Çalışan Tek Parti CHP’dir”

Asgari Ücret Komisyonu toplantısı öncesi CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci asgari ücret artışı ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. İl binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına; Belediye-İş temsilcisi, Tes-İş Sendikası temsilcisi, Eğitim-Sen temsilcisi, Eğitim-Sen temsilcisi, Tüm Yerel Sen temsilcisi, Tüm-Bel Sen temsilcisi, Emekli Sen temsilcisi, SES temsilcisi, Sağlık İş temsilcisi, Genel İş temsilcisi ve CHP Aydın Emek Büroları MYK üyesi Ali Petek katıldı.

CHP İl Başkanı İnci; “Asgari ücretin Bin 300 olması insanlık dışıdır” dediği basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;