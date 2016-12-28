“CHP İKTİDARDA OLSA, ASGARİ ÜCRET BİN 750 TL. OLACAKTI”

Asgari Ücret Komisyonu toplantısı öncesi CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci asgari ücret artışı ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. İl binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına; Belediye-İş temsilcisi, Tes-İş Sendikası temsilcisi, Eğitim-Sen temsilcisi, Eğitim-Sen temsilcisi, Tüm Yerel Sen temsilcisi, Tüm-Bel Sen temsilcisi, Emekli Sen temsilcisi, SES temsilcisi, Sağlık İş temsilcisi, Genel İş temsilcisi ve CHP Aydın Emek Büroları MYK üyesi Ali Petek katıldı.
CHP İl Başkanı İnci; “Asgari ücretin Bin 300 olması insanlık dışıdır” dediği basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları arasında asgari ücret ile ilgili üçlü görüşmeler devam etmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde yaşananlar emekçiler adına tam bir skandaldır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ‘Asgari ücreti artırıp işvereni tedirgin etmeyelim’ derken, işveren temsilcileri ise, aba altından sopa gösterip ‘Asgari ücret artarsa, işçiler işsiz kalır’ demektedir. 14 yıllık iktidarlarında bir kere bile işçiden, emekçiden yana olmayanlar, bir kez daha emekçinin karşısında yer almaktadır.
Ülkede işsizlik kol gezerken, üniversite mezunu işsizler ordusu oluşmuşken, vatandaş yoksullukla boğuşurken, AKP’nin derdi, tek bir kişinin hevesleri için rejimi değiştirmek ve bir tek adam diktası yaratmaktır. Dolayısıyla Türkiye’de işçinin hakkını savunan ve emekçinin sorunun çözümü için çalışan tek siyasi parti CHP’dir.”
“Emekçiler; ‘Az Ücret, Çok İş’ Eksenli Bir Çalışma Düzenine Hapsedilmiştir”
“AKP iktidarının yarattığı düzende, birileri ayakkabı kutularına milyonlar saklarken, emekçilerin ayakkabı alacak durumu yoktur. Birileri kaçak saraylarında binlerce liralık çaylar içip keyif çatarken, emekçiler evlerini ısıtacak faturaları ödeyemez durumdadır. 14 yılda emekçiler ‘az ücret, çok iş’ eksenli bir çalışma düzenine hapsedilmiştir. AKP iktidara geldiğinden bu yana 19 binden fazla insanımız iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. Yani Türkiye’de emekçiler ölüme, güvencesizliğe, taşeron denen kölelik sistemine ve sendikasızlığa mahkum edilmişlerdir.
Bugün asgari ücret Bin 300 Türk Lirası ise, bu Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir. CHP’nin asgari ücreti 1500 liraya çıkarma sözü olmasa, emekçiler AKP iktidarı tarafından hâlâ Bin lira ile geçinmeye zorlanacaktı. 7 Haziran seçimlerinden hüsranla çıkan AKP, aylarca kaynak nerede diye sorarken bir anda o kaynağı bulmuştur ve asgari ücreti zoraki de olsa Bin 300 lira yapmak durumunda kalmıştır. Ancak dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Bin 432 lira iken, yoksulluk sınırı 4 Bin 665 lira iken, asgari ücretin Bin 300 lira olması çok açık bir şekilde ‘insanlık dışı’ bir durumdur. Bir kişinin geçim ücretinin Bin 762 lira olduğu ülkede, asgari ücret Bin 300 lira olması, insanlara yeme, içme, giyinme, ısınma demektir.
İktidar asgari ücretin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu söyleyerek gerçekleri çarpıtmaktadır. Halbuki önemli olan asgari ücretin ne kadar olduğu değildir, önemli olan asgari ücretin alım gücüdür.”
“Kaşıkla Yapılan Zam Kepçeyle Geri Alınmıştır”
“Asgari ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında Türkiye 26 OECD ülkesi arasında 20. sıradadır. Şiddetli kur artışları da, vatandaşın alım gücünü alabildiğine düşürmüştür.
AKP hükümeti ekonomideki beceriksizliğini emekçinin sırtına yükleyerek zamlarla ülkeyi yönetmektedir. Emekçiye büyük bir lütuf gibi gösterilen ve kaşıkla yapılan zam, kepçeyle geri alınmıştır.
Benzinden doğalgaza, elektrikten suya, meyveden sebzeye, en temel ihtiyaçlara kadar her şeye zam gelirken, asgari ücretin açlık sınırının altında tutulması kabul edilemez. CHP Emek Büroları, asgari ücret ile ilgili önerisini belirlemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, emekçilerin insani koşullarda yaşaması için, işçilerin yoksulluğa mahkum edilmemesi için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için, asgari ücretin en az Bin 750 TL olması gerektiğini savunmaktadır. Bugün CHP iktidarda olsaydı, asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılacak ve 1 Ocak’tan itibaren asgari ücret 1750 TL olacaktı.
Sözümüzü yineliyoruz; CHP iktidarında asgari ücret, açlık ücreti olmayacaktır!”
(Mehtap Altınkeser)