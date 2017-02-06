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06 Şubat 2017
Aydın, Siyaset

CHP HEYETİ, GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR TOPLANTISINDAYDI

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın il ve ilçe teşkilatlarının başkanları, referandum hazırlığı için düzenlenen CHP Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’na katıldı.

Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya katılan Aydın heyetinde Aydın İl Başkanı Bayram İnci, Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün , Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy, Söke İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, Kuşadası İlçe Başkanı Nail Özazman, Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, Karacasu İlçe Başkanı Cengiz Çumralı, Buharkent İlçe Başkanı Kudret Uysal, Koçarlı İlçe Başkanı Mehmet Degirmenci, Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, Ķöşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk, Kuyucak İlçe Başkanı Şehmuz Mızrak, İncirliova İlçe Başkanı Cemal Özbay, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri ve Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir de yer aldı.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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