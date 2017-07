“CHP, HER ZAMAN DARBELERİN KARŞISINDA OLMUŞTUR”

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, Maltepe’de milyonların katıldığı Adalet mitingi sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yaptıkları İl Başkanları Toplantısı ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

İnci; “Bu adalet yürüyüşü ve mitingi bir milatdır. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve bu iktidarın mağdur ettiği vatandaşlarımız, CHP’nin Genel Başkanının neden yürüdüğünü anlayacak ve hak verecektir.” dedi.

“YURTTAŞLARIMIZI KUCAKLAYARAK SİYASET YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Adalet mitinginin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “CHP artık eski CHP olmayacak, çünkü Dünyanın takdirine şayan bir demokrasi hareketi gerçekleştirdik. Bu eylemin gerisinde kalmayacağız.” ifadelerini, “Sorunlara eğilebilen, yasal çerçeve içerisinde bazı şeyleri eylemlere dönüştürebilen bir CHP göreceksiniz. Biz bu iktidarın mağdur ettiği herkesin yanında olacağız.” diyerek değerlendiren CHP İl Başkanı Bayram İnci; “Toplumun her kesiminden adalet isteyen ve bu iktidarın mağdur ettiği bir çok insan Maltepe Meydanı’na gelerek Genel Başkan’ımızın adalet yürüyüşünün son noktası olan Maltepe Mitingi’ne destek verdiler. Tüm bu mitinge destek veren, orada olan ve orada olamayıp gönlüyle aklıyla vicdanıyla bize destek olan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Akabinde il başkanları toplantısı gerçekleştirdik. İl Başkanları toplantısında bizler bu adalet talebimizi, demokrasi talebimizi toplumun her kesimini kucaklayarak demokrasi içerisinde yasal çerçeve içerisinde bu taleplerimizi devamlı dile getireceğiz. Bu ülkede demokrasinin özgürlüklerin adaletin hukukun üstünlüğünün olması için tüm çalışmalarımıza sonuna kadar devam edeceğiz .Biz bu süreç içerisinde bu eylemlerimizle söylemlerimizle tamamen hangi inançtan olursa olsun bu ülke toprakları içinde yaşayan her Türk yurttaşımızı kucaklayarak onları anlayarak siyaset yapmaya devam edeceğiz. Biz bu süreç içerisinde bu eylemlerimizle söylemlerimizle tamamen hangi inançtan olursa olsun bu ülke toprakları içinde yaşayan her Türk yurttaşımızı kucaklayarak, onları anlayarak siyaset yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“ADALET YÜRÜYÜŞÜ BİR MİLATTIR”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapısının, toplumun her kesimine, adalet talebi olan, mağdur olduğunu hisseden tüm mağdurlara sonuna kadar açık olduğunun altını çizen İnci; “Biz toplumun her kesimini kucaklayarak siyaset yapmaya ve her yerde adalet talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Bu adalet yürüyüşü ve mitingi bir milattır. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve bu iktidarın mağdur ettiği vatandaşlarımız, CHP’nin Genel Başkanının neden yürüdüğünü anlayacak ve hak verecektir. Bizden adalet talep edenler, demokrasi talep edenler Cumhuriyet Halk Partisi’nin etrafında toplanacaklar ve destek verecekler. Adalet ve Kalkınma Partisi’de bu yürüyüş boyunca bunu farketmiştir, bu korkuları bundandır. Bundan sonra hiçbir şey bu ülkede eskisi gibi olmayacak. Bizler haklı olduğumuzu demokratik ortamlarda bu taleplerimizi isteklerimizi dile getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“CHP, HER ZAMAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞISINDA OLMUŞTUR”

İnci açıklamasında ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz Şehitlerini anma törenine çağrılmadığını hatırlatarak; “15 Temmuz özgürlük ve demokrasi isteyenlerin taleplerinin dile geldiği bir gündür. Darbe girişimine karşı olunan bir gündür ve o gün partili milletvekillerimiz genel başkanımızın çağrısı üzerine meclise gitmiştir. Mecliste darbeye karşı olduklarını ve direneceklerini dile getirmişlerdir. Türkiye’de gerçekten demokrasinin, özgürlüklerin, adaletin işlemesi birlik ve beraberliğin olması için 12 maddelik bir manifesto dile getirilmiştir. Ancak bu süreç içerisinde gördük ki, manifestoyu uygulamak değil, manifestonun tam zıttı uygulamalar gündeme gelmiştir. 15 Temmuz’da o gün genel başkanımızı Yenikapı’ya davet edenler, bugün belirli sıkıntıları dile getirmesinden hoşnut olmadılar ki, bu defa 15 Temmuz gecesi düzenlenecek programa genel başkanımızı davet etmemişlerdir. Mecliste konuşmanın 10 dakika ile sınırlı tutulması, böylesine önemli bir günde bizce uygun değildir. En az bir saat olmalı. Grup Başkan Vekilimiz de bunu gündeme taşıdı. Bir de bu zamana kadar hiç yapılmayan bir uygulama ile karşı karşıyayız. Meclisteki konuşma için konuşma metni istenmiştir ki, bugüne kadar hiçbir Genel Başkan’dan böyle bir talep olmamıştır. Bunu da çok yanlış buluyoruz. CHP her zaman darbelerin, terör örgütlerinin karşısında olmuştur. Bizleri bazı gerçekleri su yüzüne çıkardığımızdan dolayı kimse terör örgütleri ile yan yana getiremez.” dedi.

“TEHLİKELİ VE YANLIŞ BULUYORUM”