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30 Aralık 2016
Aydın, Güncel

ÇERÇİOĞLU’NDAN YILBAŞI MESAJI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yıl sebebi ile yayınladığı kutlama mesajında 2017 yılının başta ulusumuz olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ettiğini belirtti.
Başkan Çerçioğlu, mesajında ; “2017 yılının Aydın’ımız ve ülkemiz adına başarı, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olarak geçmesi en büyük dileğimdir. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 2016 yılında olduğu gibi, 2017 yılında da vatandaşlarımıza hak ettikleri etkin ve kaliteli hizmeti sunmak için mesai mevhumu olmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. İl genelinde başlattığımız  yatırım hamlemiz ile yeni yılda bir çok önemli tesisi halkımızın hizmetine sunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; değerli hemşerilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar; sağlık ve mutluluklar dilerim” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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