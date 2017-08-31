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31 Ağustos 2017
Aydın

Çerçioğlu’ndan ASKİ ekiplerine talimat

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu il genelinde tüm altyapı sorunlarının çözülmesi için ASKİ ekiplerine talimat verdi. Özellikle Büyükşehir yasası öncesi belde statüsünde olan yerleşim yerleri Başkan Çerçioğlu eliyle alt yapıya kavuşuyor.
Söke Sarıkemer’de tek seferde 14 milyon TL’lik hizmet
Söke ilçesinin geçmişte belde olan önemli mahallelerinden Sarıkemer, uzun yıllardır hayalini kurduğu kanalizasyon ve içme suyu altyapısı gerçek oluyor. Tüm ön çalışmalar tamamlanıp yer teslimi yapılan mahallede, kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları yakında başlayacak. Uzun yıllar halkın talebi olan ve geçmişte belde olmasına rağmen kanalizasyon alt yapısı bulunmayan ve içme suyu şebekesi eski olan Sarıkemer’de, 15 km içme suyu şebekesi ve 58 km kanalizasyon alt yapısı hat çalışması yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında toplam 14 milyon 722 bin TL yatırım ile Sarıkemer’in hayali gerçek olacak.
Kuyucak Horsunlu’da 18 milyonluk yatırım
Geçmişte belde olan diğer yer olan Kuyucak ilçesinin Horsunlu Mahallesinde kanalizasyon çalışmaları için yer teslimi gerçekleşti. Büyükşehir öncesi halkın uzunca yıllar talep ettiği ancak bir türlü alamadığı hizmete cevap veren Çerçioğlu, vakit kaybetmeden çalışmaların başlaması talimatını verdi. Çalışmalar kısa zamanda başlayacak olup, proje kapsamında18 milyon 198 bin 795 TL yatırım bedeli ile 38 km kanalizasyon hattı yapılacak.
Bayındır’da kanalizasyon çalışmaları başladı
Nazilli’nin önde gelen mahallelerinden Bayındır’da da halkın talebi üzerine yapımına başlanan kanalizasyon alt yapı çalışması ile mahalle kanalizasyon hizmetine kavuşacak. Proje kapsamında 6 kilometre uzunluğunda hat yapımını içeren çalışma 780 bin 297 TL’ye mal olacak. Çalışmalar tamamlandığında Bayındır’da uzunca yıllar alt yapı sorunu yaşanmayacak. (İHA)

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