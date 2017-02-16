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16 Şubat 2017
Aydın, Çevre, Efeler

Çerçioğlu; “Gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmalıyız”

Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) Başkanı Mehmet Vergili ve platform üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.
Ziyarette jeotermal konusuna değinen Vergili, Aydın’da bulunan jeotermal santrallerinin vatandaşların yaşam hakkını elinden aldığını ve sağlığını tehdit ettiğini vurguladığını belirterek, “Bölgemizde jeotermal santrallerinden ve kuyularından çevreye yayılan gazlarla arılar, büyükbaş hayvanlar etkilenip ölüyor. Jeotermalin yarattığı etki, bütün ürünlerde görülmektedir. Tarım ürünleri etkilendiği kadar insan ve havan sağlığı içinde tehlike arz etmektedir. Gelecek kuşaklar için temiz bir Aydın istiyoruz, Aydın’daki vatandaşları bu kirliliğe karşı çıkmaya davet ediyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
“Herkes Aydın’a Sahip Çıksın”
Başkan Çerçioğlu ise, gelecek nesillere güzel bir doğa bırakılmasının asıl amaçları olduğuna değinerek, “Ülkemizin elbette enerjiye ihtiyacı var. Fakat doğamız kirletilmeden gelecek nesillere güzel bir doğa bırakılması asıl amacımızdır. Bu konuda bugüne kadar duyarlı vatandaşlarımızla hareket ettik, bundan sonrada hareket etmeye devam edeceğiz. Dünyanın en güzel inciri, zeytini, zeytinyağı bizim topraklarda yetişiyor. Vatandaşlarımızda hava kirliliğinin farkında. Gelecek nesillerimiz için bu konuya dikkatle eğilmeliyiz. Burası tarım memleketidir. Doğamıza sahip çıkmalıyız” dedi.
Aydın Çevre ve Kültür Platformu’na ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak jeotermal konusundaki çalışmalarda her zaman tam destek olacaklarını ifade etti. (İHA)

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