Ã‡erÃ§ioÄŸlu, Gece Boyunca YaÄŸÄ±ÅŸ Ã–nlemlerini Denetledi

AydÄ±nâ€™da dÃ¼n gece meydana gelen ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarda herhangi bir olumsuzluk yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri ÅŸehrin her noktasÄ±nda gÃ¶rev baÅŸÄ±ndaydÄ±. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™da gece saat 02: 00â€™dan itibaren AydÄ±nâ€™Ä±n cadde ve mahallelerinde gÃ¶rev baÅŸÄ±ndaki ekipleri denetledi.

SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸa raÄŸmen, gÃ¶revi baÅŸÄ±nda bulunan ASKÄ°, Ä°tfaiye ve Fen Ä°ÅŸleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde denetleyen BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu, etkili yaÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte vatandaÅŸlarÄ±n herhangi bir maÄŸduriyet yaÅŸamamasÄ± iÃ§in ekiplere azami dikkatli olunmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi. BaÅŸkan Ã‡erÃ§ioÄŸlu, sabaha karÅŸÄ± saat 03:30â€™a kadar denetlemelerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. (Ä°HA)