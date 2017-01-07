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07 Ocak 2017
AydÄ±n

Ã‡erÃ§ioÄŸlu, Gece Boyunca YaÄŸÄ±ÅŸ Ã–nlemlerini Denetledi

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AydÄ±nâ€™da dÃ¼n gece meydana gelen ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarda herhangi bir olumsuzluk yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri ÅŸehrin her noktasÄ±nda gÃ¶rev baÅŸÄ±ndaydÄ±. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™da gece saat 02: 00â€™dan itibaren AydÄ±nâ€™Ä±n cadde ve mahallelerinde gÃ¶rev baÅŸÄ±ndaki ekipleri denetledi.
SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸa raÄŸmen, gÃ¶revi baÅŸÄ±nda bulunan ASKÄ°, Ä°tfaiye ve Fen Ä°ÅŸleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde denetleyen BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu, etkili yaÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte vatandaÅŸlarÄ±n herhangi bir maÄŸduriyet yaÅŸamamasÄ± iÃ§in ekiplere azami dikkatli olunmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi. BaÅŸkan Ã‡erÃ§ioÄŸlu, sabaha karÅŸÄ± saat 03:30â€™a kadar denetlemelerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Ä°L SAÄžLIK MÃœDÃœRÃœ Ä°LÃ‡ELERDEKÄ° SAÄžLIK KURUMLARINI ZÄ°YARET ETTÄ°
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