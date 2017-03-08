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08 Mart 2017
Aydın, Efeler, Güncel

Çerçioğlu emekçi kadınları unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediyesi “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle Efeler merkez ve il genelinde 20 bin adet karanfil dağıtarak kadınların gününü kutladı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun anlamlı jesti ile çok mutlu olan kadınlar, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun İl genelindeki anlamlı jesti nedeniyle çok mutlu olduk. Her yıl olduğu gibi bu sene de bizleri unutmadı” şeklinde konuştular.

Başkan Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kadın personellerini unutmayarak anlamlı günlerini kutladı.
Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle il genelinde kadınlara sofra bezi ve şal da dağıttı. (İHA)

 

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