Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
07 Temmuz 2017
Aydın

Çerçioğlu, balkan göçmenleri ile bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 17. Uluslararası Makedonya Göçmenleri Halk Dansları Müzik, Barış ve Kardeşlik Festivali için Aydın’da bulunan heyet ile bir araya geldi.
Sırbistan, Makedonya ve Çeştepe Dernek Başkanları desteklerinden dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.
Sizleri tekrar burada görmekten çok mutluyum diyerek sözlerine başlayan Başkan Çerçioğlu, “Aydın Türkiye’nin cennet köşelerinden bir tanesi. Deniziyle, güneşiyle, tarihi ören yerleriyle görülmesi gereken bir yerdir. Sizleri ağırlamaktan çok memnunuz. Bazı ülkeler Türkiye’nin güvenli olmadığını ima etmektedirler. Sizler geldiniz gördünüz ne kadar güvenli bir ülke olduğunu. Ülkenize döndüğünüzdeburadaki güzellikleri dostlarınızla paylaşınız. Sizleri Aydın’da ağırlamaktan çok mutlu olduk. Tekrar bekleriz.” dedi.
Makedonya ve Sırbistan oyun ekibi Başkan Çerçioğlu’na çeşitli hediyeler verdiler. Hediyeleri kabul ederek kendilerine teşekkür eden ve fotoğraf çekilen Başkan Çerçioğlu bu akşam saat 20:30’da Atatürk Kent Meydanında gerçekleşecek festival galasına Aydınlıları davet etti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  "Aydın İnciri Sağlıklı Ürün Vasfını Korumalı"
Share

BENZER HABERLER

Aydın’da sıcak hava bayılttı

Aydın’da sıcak hava bayılttı

TAEK, Kisir’de radyasyon ölçümü yapacak

TAEK, Kisir’de radyasyon ölçümü yapacak

DÜVE KESİMİNE YASAK

DÜVE KESİMİNE YASAK

SMA HASTALARINA MÜJDE

SMA HASTALARINA MÜJDE

“KAMU İŞÇİLERİNE YAPILAN ZAMMIN AYNISINI İSTİYORUZ”

“KAMU İŞÇİLERİNE YAPILAN ZAMMIN AYNISINI İSTİYORUZ”

Didim Belediyesi Aromatik Yağlarının Tanıtımını Yaptı

Didim Belediyesi Aromatik Yağlarının Tanıtımını Yaptı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 07/08 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 34°C. Rüzgâr KD, 15 - 25 km/saat.
Açık
Bugün 07/08 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 18°C. BGB rüzgâr GD değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6214

  • Euro

    4,1301

  • BIST

    100.084

  • Altın

    141,2840

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE