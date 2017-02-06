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06 Şubat 2017
Aydın

Çerçioğlu; “Aydın için hep birlikte çalışacağız”

Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Apaydın ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu‘nu makamında ziyaret etti.
Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Apaydın, yapılan çalışmalar ve dernek hakkında bilgiler vererek, “15 Ocak 2017 günü genel kurulumuzu yaptık. Yeni yönetimimiz ile birlikte Türkiye’ye örnek olmuş Başkan Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etmek istedik. Ankara’da hemşerilerimiz için çeşitli sosyal etkinliklerimiz oluyor. Ayrıca Ankara’da Aydın tanıtım günleri yapmayı planlıyoruz. Aydın’ı dünyada tanıtmak bizim öncelikli hedefimiz. Başkanımızın desteği ile birlik beraberlik içerisinde çalışarak ilimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.
Nazik ziyaretlerinden dolayı dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, “Aydın’ın ismini daha yukarılara taşımak ve ilimizi tanıtmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Aydın için hep birlikte çalışacağız. Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’ne yaptığı başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” diye konuştu. (İHA)

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