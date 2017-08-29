AydÄ±n’da FetÃ¶ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda duruÅŸmalarÄ± devam eden Nazilli Ã–ÄŸretmen YapÄ±lanmasÄ±nda tanÄ±klar dinlenmeye baÅŸlandÄ±. 17’si tutuklu, toplamda 32 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Nazilli Ã–ÄŸretmen yapÄ±lanmasÄ± sanÄ±klarÄ±nÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tanÄ±klarÄ±n dinlenilmesine geÃ§ildi. AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu’nda 3. Ceza Mahkamesi’nde gÃ¶rÃ¼len davaya, Denizli, TavÅŸanlÄ±, AÄŸrÄ±, Trabzon ve Bolu cezaevlerinde bulunan tutuklu sanÄ±klar SEGBÄ°S sistemi ile duruÅŸmada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ olarak katÄ±lÄ±rken, tutuklu ve tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±klar, avukatlarÄ± ve sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± da katÄ±ldÄ±. “CEMAATE YAKIN OLMAK AVANTAJDI” DuruÅŸmada tanÄ±k olarak ifade veren CoÅŸkun B. zamanÄ±nda cemaate yakÄ±n olmanÄ±n herkes iÃ§in avantajlÄ± olduÄŸunu ve Ã¶zellikle iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n cemaatin her tÃ¼rlÃ¼ etkinliklerinde en Ã¶n saflarda yer aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. 17 yÄ±ldÄ±r Ã¶ÄŸretmenlik yapan CoÅŸkun B. etkin piÅŸmanlÄ±k yasasÄ±ndan yararlanarak verdiÄŸi ifadesinde; “O dÃ¶nemlerde Fethullah GÃ¼len Cemaati terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi iÃ§in bu cemaatin iÃ§inde sohbetlere katÄ±lÄ±yordum.Â Makam Mevki elde etmek iÃ§in cemaate yakÄ±n olmak gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu insanlar. Cemaate yakÄ±n olmak avantajdÄ±. ” ÅŸeklinde konuÅŸtu. “YILLIK BURS MÄ°KTARI 4 BÄ°N TL” Hakimin yÄ±llÄ±k verdikleri burs miktarÄ± sormasÄ± Ã¼zerine tanÄ±k CoÅŸkun B; “Ben ev aldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in durumum uygun deÄŸildi, o nedenle burs vermiyordum. Veren arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z vardÄ±, ama bunun iÃ§inde herhangi bir zorlama yoktu. Miktar olarak ne kadar olduÄŸunu bilmiyorum, herkes bÃ¼tÃ§esine gÃ¶re veriyordu. YÃ¼zdelik bir rakam konuÅŸulmadÄ±. HatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla yÄ±llÄ±k bir kiÅŸi iÃ§in burs miktarÄ± 4 bin TL civarÄ±ndaydÄ±.” dedi. Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R: Ä°NCÄ°R ÃœRETÄ°CÄ°LERÄ° Ä°ÅžÃ‡Ä° MALÄ°YETLERÄ°NDEN ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä°

“SÄ°YASÄ° MESAJLAR DA GÃ–NDERÄ°LÄ°YORDU”

Cemaatten 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Nisan ayÄ±nda ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten tanÄ±k CoÅŸkun B, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n haberleÅŸme sistemi olan Bylock ile ilgili ise; “Sohbetlerde Bylock’un mutlaka telefonlara kurulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ±. Ã–zellikle sohbet programlarÄ±na katÄ±lmayanlara bu programla konular gÃ¶nderiliyordu, mesajlar paylaÅŸÄ±lÄ±yordu. Ben de o nedenle yÃ¼klettirdim. ProgramÄ± Ã§ok iyi bilmiyorum, sadece gelen mesajlarÄ± okuyabiliyordum. Son zamanlarda siyasi mesajlarda gÃ¶nderilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.” ÅŸeklinde ifade verdi.