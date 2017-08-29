Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
29 AÄŸustos 2017
AsayiÅŸ, AydÄ±n, GÃ¼ncel

“CEMAATE YAKIN OLMAK AVANTAJDI”

AydÄ±n’da FetÃ¶ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda duruÅŸmalarÄ± devam eden Nazilli Ã–ÄŸretmen YapÄ±lanmasÄ±nda tanÄ±klar dinlenmeye baÅŸlandÄ±.

17’si tutuklu, toplamda 32 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Nazilli Ã–ÄŸretmen yapÄ±lanmasÄ± sanÄ±klarÄ±nÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tanÄ±klarÄ±n dinlenilmesine geÃ§ildi.

AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu’nda 3. Ceza Mahkamesi’nde gÃ¶rÃ¼len davaya, Denizli, TavÅŸanlÄ±, AÄŸrÄ±, Trabzon ve Bolu cezaevlerinde bulunan tutuklu sanÄ±klar SEGBÄ°S sistemi ile duruÅŸmada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ olarak katÄ±lÄ±rken, tutuklu ve tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±klar, avukatlarÄ± ve sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± da katÄ±ldÄ±.

“CEMAATE YAKIN OLMAK AVANTAJDI”

DuruÅŸmada tanÄ±k olarak ifade veren CoÅŸkun B. zamanÄ±nda cemaate yakÄ±n olmanÄ±n herkes iÃ§in avantajlÄ± olduÄŸunu ve Ã¶zellikle iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n cemaatin her tÃ¼rlÃ¼ etkinliklerinde en Ã¶n saflarda yer aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

17 yÄ±ldÄ±r Ã¶ÄŸretmenlik yapan CoÅŸkun B. etkin piÅŸmanlÄ±k yasasÄ±ndan yararlanarak verdiÄŸi ifadesinde; “O dÃ¶nemlerde Fethullah GÃ¼len Cemaati terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi iÃ§in bu cemaatin iÃ§inde sohbetlere katÄ±lÄ±yordum.Â  Makam Mevki elde etmek iÃ§in cemaate yakÄ±n olmak gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu insanlar. Cemaate yakÄ±n olmak avantajdÄ±. ” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“YILLIK BURS MÄ°KTARI 4 BÄ°N TL”

Hakimin yÄ±llÄ±k verdikleri burs miktarÄ± sormasÄ± Ã¼zerine tanÄ±k CoÅŸkun B; “Ben ev aldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in durumum uygun deÄŸildi, o nedenle burs vermiyordum. Veren arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z vardÄ±, ama bunun iÃ§inde herhangi bir zorlama yoktu. Miktar olarak ne kadar olduÄŸunu bilmiyorum, herkes bÃ¼tÃ§esine gÃ¶re veriyordu. YÃ¼zdelik bir rakam konuÅŸulmadÄ±. HatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla yÄ±llÄ±k bir kiÅŸi iÃ§in burs miktarÄ± 4 bin TL civarÄ±ndaydÄ±.” dedi.

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Ä°NCÄ°R ÃœRETÄ°CÄ°LERÄ° Ä°ÅžÃ‡Ä° MALÄ°YETLERÄ°NDEN ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä°
“SÄ°YASÄ° MESAJLAR DA GÃ–NDERÄ°LÄ°YORDU”

Cemaatten 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Nisan ayÄ±nda ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten tanÄ±k CoÅŸkun B, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n haberleÅŸme sistemi olan Bylock ile ilgili ise; “Sohbetlerde Bylock’un mutlaka telefonlara kurulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ±. Ã–zellikle sohbet programlarÄ±na katÄ±lmayanlara bu programla konular gÃ¶nderiliyordu, mesajlar paylaÅŸÄ±lÄ±yordu. Ben de o nedenle yÃ¼klettirdim. ProgramÄ± Ã§ok iyi bilmiyorum, sadece gelen mesajlarÄ± okuyabiliyordum. Son zamanlarda siyasi mesajlarda gÃ¶nderilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.” ÅŸeklinde ifade verdi.

TanÄ±klarÄ±n ifadelerinin ardÄ±ndan duruÅŸma sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n savunmalarÄ± ile devam etti.
(KUDRET CAN)

Share

BENZER HABERLER

“AKP Ä°KTÄ°DARININ SONU GELMÄ°ÅžTÄ°R”

“AKP Ä°KTÄ°DARININ SONU GELMÄ°ÅžTÄ°R”

“30 AÄžUSTOS TÃœRK MÄ°LLETÄ°NÄ°N YENÄ°DEN DÄ°RÄ°LÄ°ÅžÄ°DÄ°R”

“30 AÄžUSTOS TÃœRK MÄ°LLETÄ°NÄ°N YENÄ°DEN DÄ°RÄ°LÄ°ÅžÄ°DÄ°R”

“DEVLETÄ° KORUMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

“DEVLETÄ° KORUMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

YaÅŸasaydÄ± AydÄ±n’da Ä°ncir Festivali’ni sunacaktÄ±

YaÅŸasaydÄ± AydÄ±n’da Ä°ncir Festivali’ni sunacaktÄ±

Ä°NCÄ°, ADALET KURULTAYI’NI DEÄžERLENDÄ°RDÄ°

Ä°NCÄ°, ADALET KURULTAYI’NI DEÄžERLENDÄ°RDÄ°

AydÄ±nâ€™da gÃ¶rme engellilere beyaz baston daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

AydÄ±nâ€™da gÃ¶rme engellilere beyaz baston daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

AÃ§Ä±k
SalÄ± 08/29 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 17Â°C.
AÃ§Ä±k
SalÄ± 08/29 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 17Â°C. RÃ¼zgÃ¢r GD ve deÄŸiÅŸken.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,4483

  • Euro

    4,1283

  • BIST

    110.423

  • AltÄ±n

    145,2120

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

Sahibinden SatÄ±lÄ±k Mercedes Sprinter

-->

CLOSE