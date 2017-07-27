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27 Temmuz 2017
Aydın, Germencik, Güncel

Büyükşehir’den Ümmet Akın’a cevap

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın yaptığı açıklamaya cevap verdi.
Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “26 Temmuz 2017 Tarihinde Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın yapmış olduğu açıklamada kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer almaktadır.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 09 Haziran 2017 tarihli kararı ile Germencik İlçesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki yolda gerçekleştirilecek yapım çalışmalarında gerekli trafik güvenliğinin sağlanması ve bu amaçla yatay ve dikey bilgilendirme afiş ve levhalarının bulundurulması karara bağlanmıştır.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Germencik’te kendi sorumluluk alanındaki yol çalışması için UKOME kararı gereğince trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla asmış olduğu afişe Germencik Belediyesi tarafından yasalara aykırı olarak ceza işlemi uygulanmıştır.
Germencik Belediye başkanı Ümmet Akın’ın açıklamalarında yer alan Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Germencik Belediyesi’ne kesilen ceza işlemine konu olan afişler ise herhangi bir yasal dayanağı olmayan ve ilgili tarafından tamamen şahsi amaçla asılmış bir afiştir ve buna istinaden ilgilisi olan Ümmet Akın hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza işlemi uygulanmıştır” denildi. (İHA)

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