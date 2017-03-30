Büyükşehir’den kandil hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Regaib Kandili dolayısıyla 17 ilçede 30 bin kişilik lokma, pilav hayrı gerçekleştirdi.

Regaip kandili dolayııyla bir dizi etkinlik düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler ilçe merkezi başta olamk üzere ilçelerde kandil çadırı kurup lokma döktürdü, pilav pişirtip dağıttı. Aydın halkının kandilini kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açıklamasında “Tüm hemşehrilerimizin Regaib Kandilinizi kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim. “dedi. (İHA)