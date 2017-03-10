Büyükşehir’den kadınlar gününe özel etkinlik

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Sanat Müziği Korosu Kadınlar Gününe özel Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda iki gün etkinlik düzenledi.

Şehir Tiyatrosu Genç Tiyatro Atölyesi’nin hazırladığı ve yönetmenliğini Murat Uysal’ın yaptığı “Bir Sessiz Çığlık” adlı oyun ile yine aynı akşam Kadınlar Tiyatrosu tarafından hazırlanan yönetmenliğini Hilal Hasanov’ın yaptığı “ Görüşmelik” adlı her iki oyunda vatandaşlardan alkış aldı.

9 Mart akşamı ise Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Murat Akyüzlü yönetiminde konser verdi.

Kadınlar Günü’ne özel 26 eser seslendiren Koro Aydınlı sanatseverlerden büyük beğeni aldı.

Konser sonunda hep bir ağızdan İzmir marşı söylendi.

Vatandaşlar, sanata ve sanatçıya verdiği desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. (İHA)