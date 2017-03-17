Büyükşehir’den engelleme açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışma yapan belediye aracının engellenmesiyle ilgili olarak hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Bazı sosyal paylaşım sitelerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresine ait bir aracın engellenmeye çalışıldığına dair ifadelere yer verilmiştir. Program dâhilinde mahallenin ihtiyacı olan hizmetler yapılmakta olup, yine mahallede ekiplerimizce çalışma yapıldığı esnada, yapılmakta olan çalışma engellenmeye çalışılmıştır. Konu ile ilgili gerekli hukuki işlemler başlatılmış olup, hizmetlerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir” denildi. (İHA)