BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇANAKKALE MÜZE SERGİSİ

Çanakkale Zaferi’nin 102. yılı kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale 1915 gezici Müze Sergisi düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen sergide, 102 yılını tamamlamış yüzde yüz orijinal eserler sergilendi.

Bin 500 eserin sergilendiği Çanakkale 1915 Gezici Müze Sergisi’nin açılına; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Aydın Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

YÜZDE 100 ORİJİNAL ESERLER

Çanakkale 1915 Gezici Müze açılışı öncesi bir konuşma yapan Çanakkale Müzesi Genel Koordinatörü Cengiz Yörükaslan; “Türkiye genelinde il, ilçe, belde, özel kurum ve kuruluşlarda gezici müzeyi vatandaşlarla buluşturuyoruz. Bugüne kadar 170’in üzerinde sergi açtık ve milyonlarca insan ziyaret etti. Sergide 102 yılını tamamlamış %100 orijinal eserler var. Bütün malzemeler Çanakkale Savaşı’ndan kaldı.” dedi.

“TÜRK ULUSU, HER TÜRLÜ GÜÇLÜĞE KARŞI KOYMUŞTUR”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise; “Atatürk’ün önderliğinde tarihin akışını da değiştiren bir çok zafere imza atan Türk Ulusu, karşılaştığı tüm güçlükleri birlik ve beraberlik içinde aşmıştır. Bağımsızlığı söz konusu olduğunda, ulusumuz tüm bireyleriyle tek yürek olarak her türlü güçlüğe karşı koymuştur.

Ulusumuzun çağdaş yaşam seçimiyle kurulan laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti, bağımsız ve özgür yaşama isteğini yaşama geçirmiş olup, bugün bağımsız, onurlu ve başı dik bir Ulus olarak özgürce yaşıyor ve çağdaşlaşma yolunda ilerliyorsak, bunu şehitlerimize ve ülkemiz için her şeyini ortaya koyan yurttaşlarımıza borçluyuz.” dedi.

Şehitlerin her zaman gönüllerde yaşayacağını ifade eden Çerçioğlu; “Şehitlerimize olan borcumuzu ödemenin tek yolu, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatarak, bölünmez bütünlüğümüzü korumak, ulusal değerlerimize sahip çıkmak, ülkemize, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere kararlılıkla karşı koymaktır. Ödenen bedeller anımsandığında, üzüntü ve gururun bir arada yaşandığı Şehitler Günü’nde, Yüce Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, ülkesi ve ulusu için canını veren tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve gönül borcuyla anıyorum.” diye konuştu.

21 MART’A KADAR AÇIK KALACAK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile İlçe Belediye Başkanlarının açılış kurdelasını kestikleri Çanakkale 1915 gezici Müze Sergisi 21 Mart 2017 tarihine kadar ziyaretçilerin gezebilmeleri için açık kalacak.