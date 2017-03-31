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31 Mart 2017
Aydın, Güncel, Sağlık, Yaşam

Büyükşehir ve Türk Kızılayı’ndan örnek proje

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı Sağlık Haftası kapsamında 1-9 Nisan tarihleri arasında 8 ilçede ortaklaşa kan bağışı etkinliği düzenleyecek.
Didim, Kuşadası, İncirliova, Koçarlı, Çine, Buharkent, Nazilli ve Efeler ilçelerinde düzenlenecek olan kan bağışı etkinliğinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kızılay’a stant desteği ile her bir stant için iki adet sağlık personeli desteği sağlayacak. Kurulacak stantlarda kan sayım ve demir eksikliği anemisi tespiti yapılıp, demir eksikliği tespit edilen vatandaşlara bilgiler verilerek, diyet programı önerileri yapılacak.
1-9 Nisan arasında 8 ilçede gerçekleştirilecek
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı’nın kan bağışı etkinliği Didim’de 1-2 Nisan tarihleri arasında Merkez Cami önünde saat 11:00 ile 19:00 arasında, Çine’de 3 Nisan Pazartesi günü Merkez Taksi Durağı önünde saat 10:00 ile 19:00 arasında, İncirliova’da 4 Nisan Salı günü Cumhuriyet Meydanında saat 10:00 ile 19:00 arasında, Koçarlı’da 5 Nisan Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanında saat 10:00 ile 19:00 saatleri arasında, Buharkent’te 6 Nisan Perşembe günü Açık Pazaryerinde saat 10:30 ile 18:30 arasında, Nazilli’de 7 Nisan Cuma günü İstasyon Meydanında saat 10:00 ile 18:00 arasında, Kuşadası’nda 8 Nisan Cumartesi günü El Heykeli önünde saat 11:00 ile 19:00 arasında ve Efeler İlçesinde 9 Nisan Cumartesi günü Atatürk Kent Meydanında saat 13:00 ile 19:00 arasında gerçekleştirilecek. (İHA)

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