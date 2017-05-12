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12 Mayıs 2017
Aydın

Büyükşehir Meclisi Mayıs ayı 2. toplantısını yaptı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında yapıldı.
Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda, meclis gündeminde yer alan 39 madde görüşülerek meclisin onayına sunuldu. İlgili komisyonlardan gelen gündem maddelerin de yer alan raporlar oy çokluğu ile meclis onayından geçirildi.
Gündemde yer alan 28. maddede, Aydın Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçe ve Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu meclis onayından oy çokluğuyla geçerken, gündemin 39. maddesinde yer alan doğal gaz çalışmaları başlamış ve bitmiş olan ilçelerin dışında kalan tüm ilçelerin “Enerya Aydın Doğal Gaz” dağıtım lisansı kapsamına alınması ile ilgili Plan ve Bütçe ile Sanayi ve Enerji Komisyonu müşterek raporu da görüşülerek meclis onayından geçirildi.
Toplantı’da, bir sonraki Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısının 13 Haziran 2017 tarihinde yapılması karara bağlandı. (İHA)

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