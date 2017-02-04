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04 Şubat 2017
Aydın, Efeler, Kültür Sanat

Büyükşehir Konservatuarı’ndan Ataeymir’de Konser

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuar eğitmenleri, Karacasu Ataeymir Mahallesi düğün salonunda konser verdi.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuar eğitmenleri, Ataeymir Mahallesinde yaşayan vatandaşlardan tam not aldı.

Birbirinden güzel eserler seslendiren eğitmenlere vatandaşlarda eşlik etti.

Karacasu ve Ataeymir Mahallesi sakinleri, kendilerini sanatla buluşturmaya devam eden Başkan Çerçioğlu’na tiyatro ve konser etkinlikleri için teşekkür etti.
Asker Adaylarından Zeybek Oyunu
Asker adaylarını sahne önüne çağıran eğitmenler, oyun havaları ve zeybek oyunlarıyla askerleri doyasıya eğlendirdi.
Ataeymir Mahalle Muhtarı Gültekin Uysal, ekibe konser sonunda çiçek takdim ederek, “İki gündür Ataeymir mahallemiz adeta sanata doydu. Çocuklarımız tiyatroyla buluştu, halkımız konser ve tiyatroyla güzel vakit geçirdi. Mahalle halkım adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’na bizi sanatla buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. (İHA)

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