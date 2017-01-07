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07 Ocak 2017
AydÄ±n, YaÅŸam

BÃœYÃœKÅžEHÄ°R KARLA MÃœCADELE EDÄ°YOR

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AydÄ±n’Ä± etkisi altÄ±na alan soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havayla birlikte yaÅŸanan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi karla mÃ¼cadeleye aralÄ±ksÄ±z devam ediyor.
Ã‡alÄ±smalar, Efeler ilÃ§esinde PaÅŸa YaylasÄ±, KarakÃ¶y, ZeytinkÃ¶y mahalleleri, KÃ¶ÅŸk ilÃ§esi SarÄ±Ã§am mahallesi, Sultanhisar ilÃ§esi MalgaÃ§mustafa, Uzunlar, Demirhan yollarÄ±nda, Nazilli ilÃ§esi YaylapÄ±nar, KarahallÄ±, Esentepe, AkpÄ±nar, Kahvederesi, AÅŸaÄŸÄ± YakacÄ±k, OvacÄ±k, AÅŸaÄŸÄ±-YukarÄ± Ã–rencik, Ã‡atak, Apaklar, KayÄ±kÃ§Ä±lar, Aksu, Ä°zmir baÄŸlantÄ± yollarÄ±, Kuyucak ilÃ§esi OvacÄ±k, YukarÄ± YakacÄ±k, Musakolu, SarÄ±caova, YeÅŸildere, Belenova, Kayran, Ã–ren, TaÅŸoluk ile Buharkent GÃ¼ndoÄŸan, Emirciler Ericek mahallerinde iki gÃ¼ndÃ¼r devam etti.
Kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, karlarÄ±n kapattÄ±ÄŸÄ± yollar ekipler tarafÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±. Ä°l genelindeki yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar nedeniyle vatandaÅŸlar AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi’ne teÅŸekkÃ¼r ettiler. (HABER MERKEZÄ°){CAPTION}

 

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AydÄ±nâ€™daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 166 kiÅŸi aranÄ±yor
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