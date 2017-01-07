BÃœYÃœKÅžEHÄ°R KARLA MÃœCADELE EDÄ°YOR

AydÄ±n’Ä± etkisi altÄ±na alan soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havayla birlikte yaÅŸanan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi karla mÃ¼cadeleye aralÄ±ksÄ±z devam ediyor.

Ã‡alÄ±smalar, Efeler ilÃ§esinde PaÅŸa YaylasÄ±, KarakÃ¶y, ZeytinkÃ¶y mahalleleri, KÃ¶ÅŸk ilÃ§esi SarÄ±Ã§am mahallesi, Sultanhisar ilÃ§esi MalgaÃ§mustafa, Uzunlar, Demirhan yollarÄ±nda, Nazilli ilÃ§esi YaylapÄ±nar, KarahallÄ±, Esentepe, AkpÄ±nar, Kahvederesi, AÅŸaÄŸÄ± YakacÄ±k, OvacÄ±k, AÅŸaÄŸÄ±-YukarÄ± Ã–rencik, Ã‡atak, Apaklar, KayÄ±kÃ§Ä±lar, Aksu, Ä°zmir baÄŸlantÄ± yollarÄ±, Kuyucak ilÃ§esi OvacÄ±k, YukarÄ± YakacÄ±k, Musakolu, SarÄ±caova, YeÅŸildere, Belenova, Kayran, Ã–ren, TaÅŸoluk ile Buharkent GÃ¼ndoÄŸan, Emirciler Ericek mahallerinde iki gÃ¼ndÃ¼r devam etti.