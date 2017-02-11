Büyükşehir Hasköy ve Kavacık’ta sorunları yerinde tespit etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile daire başkanları, Nazilli’nin Kavacık ve Hasköy mahallerini ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen heyet, muhtarların taleplerini not alırken, mahalle sakinlerine yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yöneticileri, vatandaşların sorunlarını dinlemek ve hızlı çözüm üretmek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla Nazilli’ye gelen Genel Sekreter Vekili Ertuğrul Yemen, Yol Şube Müdürü Onur Yılmaz, ASKİ Su Kanalizasyon Daire Başkanı Hakan Olgaç, Meclis Üyeleri Barış Altıntaş ve Necmettin Ünüvar,Nazilli’nin Kavacık ve Hasköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

“Sıfır Eksikle Hizmetlere Devam Edeceğiz”

Meclis Üyesi Barış Altıntaş, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun verdiği talimatlar doğrultusunda Aydın’ın bütün mahallelerini ziyaret ediyoruz. Daire başkanlarımızla birlikte sorumluluk alanımızda olan yerlerdeki vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinliyoruz. Sorunların çözümü aşamasında hızlı bir şekilde başkanımızın talimatlarını uyguluyoruz. Aydın’daki 496 köyümüzün tamamını dolaşağız ve sıfır eksikle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. ” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarını uygulayarak yapılan hizmetleri yerinde takip ettiklerini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Necmettin Ünvar ise, “Başkanımız bizlere görev verdi. Biz mahallelerimizi ziyaret ederek yapılan ve yapılacak olan hizmetleri sürekli olarak takip ediyoruz. Mahallelerimizin eksiklerini yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla Nazilli’nin Kavacık ve Hasköy mahallerini ziyaret ettik. Vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz” dedi.