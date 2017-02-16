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16 Şubat 2017
Aydın

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUBAT AYI 2. TOPLANTISI YAPILDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı ikinci toplantısı Özlem Çerçioğlu Başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda  31 gündem maddesi görüşüldü.
Gündem maddelerinde yer alan, AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 10 milyon olan sermayesi, 20 milyon TL olarak belirlendi ve meclis üyelerinin oylarına sunularak kabul edildi. Ayrıca, Efeler Belediyesi’nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi hükümleri uyarınca 2017 mali yılı bütçesinde aktarma yapılması Plan ve Bütçe Komisyonu’nca görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.
Meclis Başkanı Çerçioğlu tarafından yasa gereği gündeme alınarak komisyonlara havale edilmesine rağmen süresi içinde rapora bağlanamayan ve komisyonlarda bekleyen dosyanın 1 ay sonraki mecliste  görüşülmek üzere ertelenmesi meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir sonraki Meclis toplantısı 14 Mart 2017 Salı günü saat:16.00 gerçekleştirilecek.
(KUDRET CAN)

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