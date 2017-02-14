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14 Şubat 2017
Aydın

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Şubat ayı olağan toplantısında 31 gündem maddesi görüşüldü.
Görüşülen gündem maddeleri oy çokluğu ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.
Şubat ayı 2’nci Olağan Meclis toplantısı 16 Şubat Perşembe günü saat:16.00’da gerçekleştirilecek.
(KUDRET CAN)

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