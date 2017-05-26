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26 Mayıs 2017
Aydın

BÜYÜKŞEHİR, ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 22 araçla araç filosunu güçlendirdi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı’nda sergilenen araçlarla ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Toplantıya; OKT Trailer’ın Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Makina İkmal Müdürü Sinan Yamen ve belediye personeli katıldı.
Araç filosunu genişleterek daha hızlı ve daha iyi hizmet vermek istediklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Gördüğünüz araçları Devlet Malzeme Ofisi’nden aldık. Bundan sonra ihaleler dışında kendimiz de asfalt dökeceğiz. Çok acil gerekebiliyor. İhale süreci bazen zaman alabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda daha fazla sıkıntıya düşmesin diye, yani daha hızlı hizmet verebilmek için araç parkımıza ekledik.” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, filoya katılan araçlardan taşıma tankerinin üreticisi Aydınlı firma OKT Trailer’a teşekkür etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Filoya kazandırılan 22 araçla birlikte yılın 12 ayında kendi asfaltını kendisi dökebilecek.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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