“Bu Yetkilerle İnsan Değil Melek Seçseniz Diktatör Olur”

AYDIN BAROSU BAŞKANI GÖKHAN BOZKURT ADD AYDIN ŞUBESİ’NDE KONUŞTU

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi, 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumu için halkı bilgilendirme toplantılarına başladı.

Referandum etkinliklerinin ilk konuğu Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt oldu.

Şube binasında gerçekleştirilen toplantıya ADD Aydın Şubesi Başkanı Günver Güneş, ÇYDD Aydın Şube Başkanı Nurten Atalay, Aydın Tabip Odası Eski Başkanı Metin Aydın, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldılar.

ADD Aydın Şubesi Başkanı Günver Güneş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:



Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt da Türkiye’nin içine girdiği referandum sürecine değindi. “Anayasa’ya aykırı olarak yapılmak istenen antidemokratik Anayasa değişikliği, tüm yetkilerin bir kişide ve denetim dışı olarak toplandığı diktatöryal, ceberrut ve keyfi bir yönetim yaratması yanında, ülkenin bölünmesine yol açabilecek hükümler taşımaktadır. Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin birliğinden yana olan tüm halkımıza sesleniyoruz: Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında pazarlanan rejim değişikliği Atatürk Cumhuriyeti’ni parçalayacaktır! Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’ni paramparça edecek olan bu başkanlık tuzağına karşı; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesinden aldığı güçle tüm demokratik yolları kullanarak bu gidişi durdurmak için gerçekleri Türk Milleti’ne anlatmakta kararlıdır! Başta siyasi partilerimiz olmak üzere, tüm demokratik kitle örgütlerine çağrımız şudur; artık mesele bir siyasal parti meselesi değil memleket meselesidir! Gelin aramızdaki tüm ayrılıkları bir kenara bırakarak başkanlık sistemi adı altında önümüze tekrar konulmak istenen tuzak anayasayı yırtıp atalım!”Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt da Türkiye’nin içine girdiği referandum sürecine değindi.

Bozkurt, “Atanmış kamu görevlilerinin, halkı etki altında bırakabilecek konumdayken, içine tehdit cümleleri koyarak, hiç bir bilimsel dayanağı olmayan açıklamalar yapması doğal oluyor da, savunmayı temsil eden bir hukuk kurumunun başkanı olarak benim, ülkeyi hiç iyi bir yere sürüklemeyen metin hakkında konuşmam mı anormal? Bu çok komik. Bu metni anlamak için anayasa profesörü olmaya da gerek yok. Biraz okuma yazma bilen herkes parlamenter demokratik sistemden neler götürüldüğünü görecektir. ‘Daha güçlü bir Meclis için evet’ diye kullanılan sloganları neye dayanarak kullandıklarını soruyoruz, cevap gelmiyor. Meclis’te güvenoyu ve gensorunun kaldırılmaya çalışıldığını söylüyoruz. Referandumdan evet çıkarsa, milletin alın teri olan bütçenin nasıl kullanılacağını sorgulamak gibi hakkı olmayacak. Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıkabilecek tek kelimelik ‘feshettim’ tehdidi altında olunacak. Bu değişiklik geçerse Türk Milleti sadece Cumhurbaşkanı’nı seçecek, gerisini de Cumhurbaşkanı seçecek. En ufak derneklerin seçimlerinde bile denetleme kurulu ayrıca seçiliyor. Denetimi olmayan Cumhurbaşkanı istediğini istediği gibi atayarak, istediğini bakan yapar istemediğini bakanlıktan alır, daha da ötesi bakanlıkları kapatıp yerine yenilerini açabilir. Seçmenler hükümeti seçmiyor, seçmenler bir kişiyi seçiyor o da herkesi seçiyor. Mantıklı ve nezaket sınırları dahilinde bir şey söyleyen herkese saygım büyük, ancak altı boş sloganlar gerçeği değiştirmiyor.” diye konuştu.

“Günümüz Türkiye’sinde referandum için demokratik bir zemin yok”

Türk milletinin önüne konan sandıkta hayır oyu kullanacaklara hain damgası vurulmasını kabul etmediklerini dile getiren Başkan Bozkurt, konuşmasının devamında, “Hayır diyenlere hain damgası vurulacaksa o sandık neden konuldu? Toplumun önüne demokratik yollarla yapılacak iddiasıyla iki seçenek koyacaksınız ama seçeneklerden birisi vebalı olacak öyle mi? Dünyada böyle bir referandum görülmüş değil. Hayır diyenlere linç kampanyası başlatılmış durumda. Hayır diyeceğini açıklayanlara ‘Fetöcü müsün, pkklı mısın?’ deniyor. 2010 referandumunda kampanya başlatan da bir futbolcu idi ama şimdi Fetö’den zanlı bir kaçak oldu. O zaman da uyarılarımızı yaptık, şimdi de yapıyoruz. Yine o dönemde oluşan yargının nasıl bir yargı olduğu 15 Temmuz’da ortaya çıktı. 3 bin 500’e yakın yargı mensubu şimdi atıldı veya tutuklandı. O referandumda hayır deseydik bunlar yargı içine sızamayacaktı.’ ifadelerini kullandı.

‘Bu yetkiler verilerek insan değil melek seçseniz, diktatör olur’

Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin kim olduğunun hiç bir önemi olmadığını vurgulayan Bozkurt, “Türk milletinin bu anayasa değişikliğine evet diyeceğine inanmasam da, velev ki geçtiğini varsayalım; bu yetkiler verilerek, o makama insan değil melek seçseniz, bu kadar yetkiyle diktatör olur. Ona da yazık etmiş olursunuz. Yasama yürütme yargının tek elde toplanması mantıklı mı? Metindeki ‘bağımsız yargı’ ifadesine ‘tarafsız’ kelimesini eklemekle her şey bitmiyor. Önemli olan içeriğinde ne olduğu. Anayasayı uygularsanız yargı bağımsız olur. Hukukun üstünlüğünü tesis ederseniz yargı bağımsız olur. Anayasa toplum sözleşmesidir. Bu gerginlik ortamından toplumsal uzlaşma çıkmaz. Herkese sesleniyorum. Herkes üzerinde ne kadar baskı hissederse hissetsin kimse korkunun esiri olma hakkına sahip değildir. Mesele sen, ben, siz, biz meselesi değil, mesele ülke meselesidir. Doğru bildiğini söylemekten çekinmemek her onurlu insanın görevidir” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda ADD Aydın Şube Başkanı Günver Güneş, kendilerini bilgilendirmek için yoğun mesaisine rağmen zaman ayıran Baro Başkanı Gökhan Bozkurt’a derneği ve bütün katılımcılar adına teşekkür etti ve bir Atatürk tablosu hediye etti.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)