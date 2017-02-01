“BU SİSTEM LAİK DEĞİLDİR”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilkokul, ortaokul ve liseyi kapsayan müfredat değişikliği programı askıya çıkarıldı. Taslak 10 Şubat 2017 tarihine kadar kamuoyunun görüş ve önerilerinden sonra son haliyle 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilkokul, ortaokul ve liseyi kapsayan müfredat değişikliği programı askıya çıkarıldı. Taslak 10 Şubat 2017 tarihine kadar kamuoyunun görüş ve önerilerinden sonra son haliyle 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak.

Konuyla ilgili olarak gazetemize özel bir açıklama yapan ADD Aydın Şube Başkanı Yrd. Doç. Günver Güneş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat değişikliği ile çıkarılması düşünülen yeni Anayasayla özdeşleşen bir eğitim sistemi oluşturulmak istediğini söyledi.

Hazırlanan taslağın laiklikten, çağdaşlıktan, bilimsellikten uzak olduğunu iddia eden Güneş; “Kurucu iradeyi yok sayma, laik eğitim, laik yaşama meydan okumadır.” dedi.

“EĞİTİM SİSTEMİ YAP BOZ TAHTASINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR”

Türk Eğitim sisteminin yap boz tahtasına dönüştürüldüğünü vurgulayan Güneş; “Eğitim bir devlet politikası olmalıdır. Her siyasi iktidar döneminde ideolojik olarak şekillendirilen Türk Eğitim sistemi adeta yap boz tahtasına dönüştürülmüştür. Önemli bir uzmanlık alanı olan Eğitim müfredatları da el yordamıyla değil geniş katılımlı ve zamana yayılan bir süreçle eğitimin bütüncül bir şekilde ele alınmasıyla değerlendirilmelidir. Türkiye’de 1924-2002 yılları arasında ortalama 8-10 yılda bir müfredat değişikliğine gidilirken AKP Hükümetleri döneminde ise her 5 yılda bir müfredat değişikliği yapılmıştır. Müfredat taslağı ile Cumhuriyet dönemi müfredatından ve bilimden kopuşun taşları döşenmiştir. Geldiğimiz aşamada siyasi iktidarın çizgisindeki Eğitim Bir – Sen sendikası tarafından, “Gecikmiş Reform: Müfredatın Demokratikleştirilmesi” adlı bir rapor hazırlanarak kamuoyuna sunuldu. Sendikanın neredeyse tüm önerileri bu taslağa yansıtılmış durumda. Tek paydaş olarak seçilen bu sendikanın, Bakanlığa sunduğu rapora katkı sağladığı söylenen 50 akademisyenin ve 400 öğretmenin adları nedir ve bağlı oldukları kurumlar hangileridir? Bakanlık’tan bu soruların yanıtını bekliyoruz. Böylesine önemli bir konuda, kurumsal önerilerin 6 Şubat, bireysel önerilerin ise 10 Şubat ile sınırlandırılması, MEB’in ‘öneri alma’ sürecini sadece sembolik olarak ele aldığını göstermektedir.”dedi.

“PİLOT UYGULAMA YAPILMADAN UYGULANMASI SON DERECE SAKINCALIDIR”

MEB’in askıya çıkardığı taslak programların pilot uygulama yapılmadan, bilimsel bir inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmadan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağının açıklanmasının sakıncalı olduğunu dile getiren Güneş; “Bakanlığın gelecek öneriler doğrultusunda ders kitapları yazım sürecinin 20 Şubat’tan itibaren başlayacağını açıklaması, tıpkı 4+4+4 düzenlemesinde olduğu gibi, müfredat gibi önemli bir konunun da bir oldu bittiye getirilmek istendiğini göstermektedir. Hazırlanan bu raporda ise Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetin temel değerleri ve ruhuna, milli mücadele kahramanlarına art niyetli bakıldığı görülmektedir. Artık laiklik ve cumhuriyet karşıtı söylemleri sakınmadan kamuoyu ile paylaşan bu sendikanın raporu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı taslak eğitim programına esin kaynağı olmaktadır.” diye konuştu.

“TASLAK HORMONLUDUR”

Her ülkede o ülkenin kurucu iradesi ve kurucu liderinin eğitimin temelini oluşturduğunu vurgulayan Güneş: AKP’nin eğitim müfredat taslağının hormonlu olduğunu söyledi.

Güneş; “Her ülkede, o ülkenin kurucu iradesi ve kurucu lideri eğitimin temelini oluşturur. Türkiye’de de devletin kurucu iradesi, kaynağını ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlikten alan Kurtuluş Savaşı ve devamında 1923 Cumhuriyet temelidir. Kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk’tür. Eğitimin temeli de amaçları da bu anlayış üzerine inşa edilmelidir. Devlet olmanın, toplum olmanın ana ilkelerinden biri budur. AKP döneminde kurucu irade ve kurucu lider unutturulmaya, alternatif geliştirilmeye çalışılmaktadır. AKP’nin Eğitim müfredatı taslağı hormonludur. Buradan sormak isterim; “Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir” diyen bir liderin sözü ders kitaplarında olmayacak da hangi sözü olacak? Atatürk, toplumun ‘Başöğretmen’ ilan ettiği tek liderdir. II. Dünya Savaşı’nda İsmet İnönü’nün yaptıkları inkar etmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihini inkar etmektir. Müfredat değişiklikleri, bir anlamıyla ‘laik eğitim ve laik yaşama’ karşı meydan okumanın somut bir yansımasıdır.” dedi.

“MEB GELECEĞE YÖNELİK TEHLİKELİ BİR ADIM ATMAKTADIR”

Ders kitaplarında ‘sadeleştirme’ ve ‘basitleştirme’ uygulamalarının doğrudan bilim, felsefe, tarih ve sanat derslerini hedef aldığını, ünite ve kazanım sayılarının azaltılarak, ‘dini’ ve ‘milli’ öğeler ve referanslarla donatılan bir müfredat oluşturulmak istendiğini vurgulayan Güneş; “MEB geleceğe yönelik tehlikeli bir adım atmaktadır. Eğitim müfredatının bilimle, bilimsel bilgi ve gerçeklerle bağı koparılma, eğitim sisteminde her türlü bilim dışı akım ve düşüncenin gelişmesi için geniş bir alan açılmaktadır. Evrim teorisi, iktidarın 4+4+4 sonrasında hayata geçirdiği ‘dindar ve kindar nesil yetiştirme’ projesine kurban edildi. Bu adımın arkasında, bütün okullarda okutulan müfredatı, imam hatip müfredatı ile benzer hale getirme çabaları yatmaktadır. 15 Temmuz’un ulusal bayramlar arasında sayılmasının eğitim bilimine ne kadar katkısı olacağı tartışmalıdır. 15 Temmuz, aynı menzile birlikte giden bir siyasal parti ile bir cemaat yapılanması arasındaki çıkar çatışmalarının ve bütün devlet mekanizmasındaki yapıların çöküşüne neden olan bir girişimdi. Bunun, Ulusal Kurtuluş savaşımızmış gibi müfredata eklenmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Peki, müfredatta bu siyasal partinin o cemaat yapılanması ile olan organik ilişkileri nasıl anlatılacaktır? Bunu gerçekten merak ediyoruz. Aynı menzile varmak için devleti nasıl çökerttiklerini müfredatta, derslerde nasıl anlatacaklar? 15 Temmuz hain darbe girişiminin müfredata eklenmesinde iktidarın asıl amacının laik, demokratik Cumhuriyet’ten ve Atatürk’ten kopuşu, kuruluş ve kurtuluş mücadelemizi gölgelemek olduğu bu taslakta çok açık olarak görülmektedir.” diye konuştu.

“YENİ REJİME UYGUN BİR MÜFREDAT YAPISI OLUŞTURULUYOR”

Güneş açıklamasına şöyle devam etti;

“Yeni müfredat değişikliklerinin eğitim sisteminin ihtiyaçlarından çok, siyasal iktidarın ‘2023 vizyonu’na, eğitimin ve toplumsal yaşamın bütün alanlarında etkisini hissettiren siyasal-ideolojik çizgisine göre yapılmak istendiği açıktır. Özellikle Başkanlık sistemi ile değiştirilmeye çalışılan ‘yeni rejim’e uygun bir müfredat yapısı oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Atatürkçülük kavramını derslerden çıkaran bir Milli Eğitim Bakanlığı, nasıl milli olabilir? Ayrıca evrimi de derslerden çıkaran bir bakanlık, nasıl eğitim bakanlığı olabilir? Devrim ile Evrim yok sayılarak, laik, demokratik, çağdaş ve bilimsel eğitimden söz edilemez. Laik eğitim yerine dinsel eğitime doğru yol alınırken, üniversitelerden ya da eğitim fakültelerinden bir tepki geldiğini duyan oldu mu? yayınlanan müfredat taslağı ile birlikte Anayasa değişikliği ile özdeşleşen bir eğitim sistemi oluşturulmak istenmektedir. Bu sistem çağdaş, bilimsel, laik değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşılan müfredatta 100’e yakın dersin olduğu bir sistemden bahsedilmektedir. Bu eğitim sisteminde Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna yönelik bilgiler daraltılmıştır. Müfredat değişikliği ile Atatürk’ün isminin silinmesi, Atatürk’ün önemsizleştirilmesi, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü tanımayan yeni bir gençlik yapılanmasının sağlanması hedeflenmektedir. Kendi beyin yapılarına uygun bu sistem çağdaşta değildir, bilimsel de değildir. Laikte değildir.”