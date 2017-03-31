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31 Mart 2017
Aydın

Bu mantar altından daha değerli

Aydın’da cemrenin toprağa düşmesinin ardından çıkan ve panzehir niyetine tüketilen kuzugöbeği mantarı bu yıl kilosu 100 TL’den satışa sunuldu.

Çok lezzetli olan kuzugöbeği mantarının bazı rahatsızlıklara da iyi geldiği belirtilerek kurutulup yaz kış tüketildiği belirtildi.
Aydın’da sonbahar ve ilkbahar mevsiminde görülen ancak çok nadir bulunan kuzugöbeği mantarı dağlarda yetişmeye başladı.

Köylüler tarafından toplanıp özel müşterilerine satılan kuzugöbeği mantarı bu yıl kilosu 100 TL’den satışa sunuldu. Pahalı olduğu için gramla da satılan kuzugöbeği mantarının kurusunu 300 TL’ye yaşını ise 100 TL’ye sattıklarını belirten Aydın Efeler İlçesi Dağeymir Mahallesi sakinlerinden Esra-Ergün Köse çifti günlük 1-2 kilo civarında kuzugöbeği mantarı toplayıp satarak ekmek kazandıklarını belirttiler.
“Panzehir niyetine tüketiliyor”
Kuzugöbeği mantarının müthiş tadının yanında bir çok hastalığa iyi geldiğinin bilindiğini belirten Esra Köse, “Bu mantar senenin iki ayında sonbahar ve ilkbahar aylarında çıkar. Kurusu altından daha pahalıdır. Şu anda bir gram altın 139 lira kurutulmuş kuzugöbeğinin kilosu 300 lira. Bu mantarın iki türlü yemek yapım şekli vardır. Birincisi yıkadıktan sonra yağda kızartılır diğeri de krep hamurunda da kızartılır. Zehirsiz bir mantar çeşididir. Öncelikle panzehir niyetine tüketiliyor. Kan yapıcı, zihnin iyi çalışmasına yardımcı olması özelliği ile de biliniyor. Bunun yanında protein değeri oldukça yüksek bir mantar olduğu için kansere karşı da etkili olduğu söyleniyor” dedi. (İHA)

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