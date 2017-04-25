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25 Nisan 2017
Aydın, Efeler

Bu fotoğraf Karadeniz’de değil Aydın’da çekildi

Aydın’da bir aracı kurtaramaya giden oto kurtarıcısı arızalanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kurtarıcıya muhtaç olan kurtarıcı görenleri gülümsetti.
Edinilen bilgiye göre; İzmir’de arızalanan bir aracı kurtarmaya giden Aydın’daki bir kurtarıcı arızalanan aracı yükleyip Aydın’a seyir halinde iken arızalandı. Otobanda kalan iki arızalı aracı kurtarmak için Aydın’dan bir başka kurtarıcı çağrıldı. İkinci kurtarıcı arızalı araçla birlikte arızalanan kurtarıcıyı yükleyip taşıması görenleri gülümsetti. (İHA)

 

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