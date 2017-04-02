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03 Nisan 2017
Aydın, Efeler, Güncel, Yaşam

BOZKURT’A YAŞ GÜNÜ SÜRPRİZİ


Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Türkiye Barolar Birliği (T.B.B.) Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen seminere katılmak için gittiği Ankara’da bir sürprizle karşılaştı.

T.B.B. Eğitim Merkezi’nin Ankara’da düzenlediği Engelli Hakları konulu özel eğitim seminerine katılan Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, burada tam konuşmasını yapacağı sırada, kendisi için hazırlanan doğum günü sürpriziyle karşılaştı.
T.B.B. Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Berra Besler ile ekibi tarafından hazırlanan sürpriz doğum günü pastasını tüm katılımcıların huzurunda kesen ve bu sürprizden dolayı oldukça duygulanan Başkan Bozkurt, bu duygularını kendisine ait sosyal medya hesabında şu sözlerle paylaştı:
“T.B.B. Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Engelli Hakları Programında, konuşmamı yapmadan önce bana tatlı bir sürpriz hazırlayıp doğum günümü kutlayan Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Sayın Berra Besler ve tüm dostlara çok teşekkür ederim. Ayrıcalıklı bir kutlama oldu benim için. Sevgi engel falan tanımıyor.”
(FİLİZ DİNDAR)

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