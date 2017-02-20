“BOŞ SLOGANLAR GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMİYOR”

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener ve Yönetim Kurulu üyeleri Aydın Barosu Başkanı Av.Gökhan Bozkurt’u makamında ziyaret etti. AGC’nin ziyaretinde referandum sürecini değerlendiren Baro Başkanı Bozkurt, hiç bir vatandaşın korkunun esiri olmaya hakkı olmadığını belirterek,”Madem bir Anayasa referandumu yapılıyor, değişiklik paketi var bunu halka anlatmaya çalışıyoruz.” dedi. Bozkurt; “Bizim konuğumuz olan Süheyl Batum gelip Anayasa’yı anlattı diye, üniversitesindeki görevinden atıldı. Bunun ne anlama geldiğini bilmemek için 2 yaşında olmak lazım. Hayır diyen insanları, aydınlatmaya kalkan insanları görevden atarız. Üniversitedeyse üniversitedeki görevinden atarız Televizyonda haber sunuyorsa İrfan Değirmenci gibi televizyondan atarız. Bu bir baskıdır, hayır diyen kimsenin başına bir şey gelmedi diyen varsa bana gösterin.” diye konuştu.

“DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN BİRLİK VE BERABERLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN UĞRAŞACAKSINIZ”

Daha güçlü Türkiye demenin, öncelikle demokratik kuralların işlemesini sağlamak olduğunu vurgulayan Bozkurt; “Görevden alıp ondan sonrada halkımızın iradesi, halk oyu ve propagandalardan bahsederken birlik ve beraberliğimiz için daha güçlü Türkiye demenin öncelikle demokratik kuralların işlemesini sağlayacaksınız. Daha güçlü bir Türkiye için milletçe birlik ve beraberliğimizin sağlanması için uğraşacaksınız.” dedi.

“ANAYASA PROFESÖRÜ OLMAYA GEREK YOK”

Bozkurt, Aydın Barosu olarak referandum çalışmalarını eleştirenleri normal karşıladıklarını ifade etti ve; “Atanmış kamu görevlileri halkı etki altında bırakabilecek konumdayken, içine tehdit cümleleri koyarak, hiç bir bilimsel dayanağı olmayan açıklamalar yapması doğal oluyor da, savunmayı temsil eden bir hukuk kurumunun başkanı olarak benim ülkeyi hiç iyi bir yere sürüklemeyen metin hakkında konuşmam mı anormal? Bu çok komik. Bu metni anlamak için anayasa profesörü olmaya da gerek yok. Biraz okuma yazma bilen herkes parlamenter demokratik sistemden neler götürüldüğünü görecektir. ‘Daha güçlü bir meclis için evet’ diye kullanılan sloganları neye dayanarak kullandıklarını soruyoruz, cevap gelmiyor.” dedi.

“BOŞ SLOGANLAR GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMİYOR”

Mantıklı ve nezaket sınırları dahilinde bir şey söyleyen herkese saygısının olduğunu, fakat altı boş sloganların gerçeği değiştirmediğini belirten Bozkurt; “Meclis’te güvenoyu ve gensorunun kaldırılmaya çalışıldığını söylüyoruz. Referandumdan evet çıkarsa, milletin alın teri olan bütçenin nasıl kullanılacağını sorgulamak gibi hakkı olmayacak. Cumhurbaşkanının ağzından çıkabilecek tek kelimelik ‘feshettim’ tehdidi altında olunacak. Bu değişiklik geçerse Türk Milleti sadece Cumhurbaşkanı’nı seçecek, gerisini de Cumhurbaşkanı seçecek. En ufak derneklerin seçimlerinde bile denetleme kurulu ayrıca seçiliyor. Denetimi olmayan Cumhurbaşkanı istediğini istediği gibi atayarak, istediğini bakan yapar istemediğini bakanlıktan alır, daha da ötesi bakanlıkları kapatıp yerine yenilerini açabilir. Seçmenler hükümeti seçmiyor, seçmenler bir kişiyi seçiyor o da herkesi seçiyor. Mantıklı ve nezaket sınırları dahilinde bir şey söyleyen herkese saygım büyük, ancak altı boş sloganlar gerçeği değiştirmiyor.” diye konuştu.

“DÜNYADA BÖYLE REFERANDUM GÖRÜLMÜŞ DEĞİL”

Referandumda hayır oyu kullanacaklara hain damgası vurulmasını kabul etmediklerini söyleyen Bozkurt, “Hayır diyenlere hain damgası vurulacaksa o sandık neden konuldu? Toplumun önüne demokratik yollarla yapılacak iddiasıyla koyduğunuz iki seçenek koyacaksınız ama seçeneklerden birisi vebalı olacak öyle mi? Dünyada böyle bir referandum görülmüş değil. Hayır diyenlere linç kampanyası başlatılmış durumda. Hayır diyeceğini açıklayanlara ‘Fetöcü müsün, PKK’lı mısın?’ deniyor. 2010 referandumunda kampanya başlatan da bir futbolcu idi ama şimdi Fetö’den zanlı bir kaçak oldu. O zaman da uyarılarımızı yaptık, şimdi de yapıyoruz. Yine o dönemde oluşan yargının nasıl bir yargı olduğu 15 Temmuz’da ortaya çıktı. 3 bin 500’e yakın yargı mensubu şimdi atıldı veya tutuklandı. O referandumda hayır deseydik bunlar yargı içine sızamayacaktı.” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN İÇERİĞİNDE NE OLDUĞU”

Referandum sonucunda Cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunun hiç bir önemi olmadığını vurgulayan Bozkurt; “Türk milletinin bu değişikliğine evet diyeceğine inanmasam da, velev ki geçtiğini varsayalım. Bu yetkiler verilerek, o makama insan değil melek seçseniz, bu kadar yetkiyle o insan diktatör olur. Ona da yazık etmiş olursunuz. Yasama yürütme yargının tek elde toplanması mantıklı mı? Metindeki ‘bağımsız yargı’ ifadesine ‘tarafsız’ kelimesini eklemekle her şey bitmiyor. Önemli olan içeriğinde ne olduğu.” ifadelerini kullandı.