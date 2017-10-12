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12 Ekim 2017
Aydın, Ekonomi, Güncel

Borsa’nın Yeni Başkanı Çondur

Aydın Ticaret Borsası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur oldu.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geçtiğimiz günlerde veda eden Adnan Bosnalı’nın görevden ayrılmasının ardından, Yönetim Kurulu Toplantısında gizli oy açık tasnif usulü ile yapılan oylama sonucu Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Adnan Bosnalı’dan boşalan göreve Nisan 2018’e kadar Fevzi Çondur Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütecek, Yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Görevine Cengiz Ülgen, Sayman Üyelik görevine ise Yakup Er seçildi.
Adnan Bosnalı’dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mustafa Akdam getirildi. Mustafa Akdam, Yönetim Kurulu Toplantısına katılarak, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sayman Üye seçiminde oy kullandı.
Aydın Ticaret Borsası’nın Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Fevzi Çondur Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz Ülgen Yönetim Krl. Bşk Yrd.
Yakup Er Yönetim Kurulu Üyesi/Sayman Üye
Abdülkadir Yıldız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Akdam Yönetim Kurulu Üyesi

(İHA)

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