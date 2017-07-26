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26 Temmuz 2017
Aydın, Germencik, Güncel

“BİZ DE TIPKI ÖZLEM HANIM GİBİ YASALARI UYGULUYORUZ”

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Germencik Belediyesi arasındaki ceza kesme tartışmaları devam ediyor.
Germencik Belediyesi sorumluluk sahasına asılan yol yapımı pankartlarına ceza kesilmesi olayı ile ilgili açıklama yapan Başkan Akın; “2016 Haziran ayında Germencik Belediyesi olarak astığımız yol bilgilendirme pankartları için şahsım adına Aydın Büyükşehir Belediyesi toplam 12 bin TL para cezası kesmişti. Üstelik bununla kalmayıp 12 bin liralık ceza işlemini 5 kez işleme koyarak şahsi hesabıma 60 bin TL haciz işlemi yapmıştır. Evet, asıl iş bilmezlik ve traji komik olay budur. Biz de tıpkı Özlem Hanım gibi yasaların bize verdiği yetkiyi kullanıyoruz.” dedi.
“ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİMİZ GÖREVLERİNİ YAPTILAR”
Geçtiğimiz hafta Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Germencik Belediyesi sorumluluk alanındaki yollara, yol yapım çalışması tabelalarını hatırlatan Başkan Akın; “Kendi sorumluluk sahamızda bulunan yolların yapımını Germencik Belediyesi olarak biz tamamladık. Ancak Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu bize ait olan yollarda algı yaratmaya çalışarak amacının dışında kullanılan tabelalar asmıştır. Yaptıkları sadece bir yola 3 adet pankart asarak bizim yaptığımız yol çalışmasını örtmeye çalışmaları da ayrı bir tartışma konusu. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü de Tıpkı Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında yaptığı gibi görevlerini yerine getirerek tabelaların kaldırılması ve sorumluluk alanı ihlalinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’na ceza kesti” dedi.
“ASIL TRAJİ KOMİK OLAY VE İŞ BİLMEZLİK 2016’DA YAŞANDI”
Son olarak Başkan Akın; “Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi algı operasyonu ile vatandaşı yanıltmaya yönelik çalışmalarını ve haberlerini sürdürmeye devam ediyor. 2016 yılı Haziran ayında Büyükşehir Belediyesi şahsıma 3 adet 4 bin liralık toplamda 12 bin lira ceza keserek tirajı komik olaya imza atmışlardı. Bu üslubu Özlem Çerçioğlu’ndan gördük. Madem ki yapılan bu hareket iş bilmezlik olarak algılanıyor, o halde soruyorum; İş biliyordunuz da neden 2016 yılının Haziran ayında Germencik Belediyesi olarak asılan yol çalışmaları bilgilendirme pankartları için şahsıma ceza kestirdiniz? Asıl trajı komik ve iş bilmezlik geçen yıl Haziran ayında yaşanmıştır” dedi.
(HABER MERKEZİ)

 

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