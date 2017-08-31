Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
31 Ağustos 2017
Aydın, Teknoloji

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için kendi bisikletini kendisi üretti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü öğrencisi Emrah Karadağ, bisikletin sadece çocuklar için bir oyuncak değil aynı zamanda sağlıklı bir yaşam ve ulaşım aracı olduğunu anlatabilmek için Velo Mobil (Yatarak Kullanılan) bisiklet üretti. Kendi otomobili olmasına rağmen uzun yolculuklara bile kendi ürettiği bisikletle giden Aydınlı öğrencinin bisikleti yoğun ilgi görmeye başladı.
Türkiye’de her geçen gün hareketsizliğe bağlı rahatsızlıkların arttığını, bisiklet kullanımının yaygınlaşması ile sağlık, çevre ve trafik sorununun önemli ölçüde çözüleceğine inandığını kaydeden Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Emrah Karadağ, kendi ürettiği bisikleti hem otomobil hem karavan niyetine kullanmaya başladı. Gezi amaçlı ürettiği bisikleti 1300 TL’ye mal ettiğini ifade eden Emrah Karadağ, “Türkiye’de arazi şartlarının müsait olduğu illerde bile bisiklet kullanımı çok az. Aydın ilimiz de bisiklet kullanımının en müsait olduğu illerden birisi. Ancak bu yönde farkındalık ve alışkanlık olmadığı için kimse bisiklete binmek istemiyor. Farkındalık oluşturmak için bu bisikleti ürettim. Aydın’dan Didim’e, Davutlar’a Kuşadası’na bu bisikletle gidip geliyorum. Yatarak kullanıldığı için diğer bisikletlere göre daha az efor sarf ederek yol gidiyoruz” dedi.
Bisikletin yaklaşık bir yıllık çalışma sonucu ortaya çıktığını kaydeden Üniversite Öğrencisi Emrah Karadağ, “Adnan Menderes Üniversitesi’nde önce Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nü okudum. Şimdi Otomotiv Teknolojisi bölümünde okuyorum. Amacım toplumumuzu bisikleti sevdirmek. Bu kapsamda bisiklet ile Aydın’ın tüm ilçelerine tur yapıyorum. Görenin ilgisini çekiyor. Hatta 70-80 kilometre mesafedeki denize bile bisikletle gidip sahilde bisikletimin üzerinde güneşleniyorum” dedi. Üniversite öğrencisi Emrah Karadağ, yetkililerden tek isteğinin gençlerin projelerine ilgi göstermeleri olduğunu ifade etti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  AKP İl Başkanlığı İçin Temayül Yoklaması Bugün

Share

BENZER HABERLER

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için kendi bisikletini kendisi üretti

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için kendi bisikletini kendisi üretti

Söke’de Şehitliğe Bayram Ziyareti

Söke’de Şehitliğe Bayram Ziyareti

Çerçioğlu’ndan ASKİ ekiplerine talimat

Çerçioğlu’ndan ASKİ ekiplerine talimat

Aydın’da koç süsleyiciler erken bayram yaptı

Aydın’da koç süsleyiciler erken bayram yaptı

Didim’de 30 Ağustos Fener alayı ve konserle kutlandı

Didim’de 30 Ağustos Fener alayı ve konserle kutlandı

Didim’de bayram hareketliliği

Didim’de bayram hareketliliği

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 09/01 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 34°C. Rüzgâr K, 15 - 25 km/saat.
Açık
Bugün 09/01 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 17°C. KKB rüzgâr DKD değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,4550

  • Euro

    4,1195

  • BIST

    110.010

  • Altın

    146,5509

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE