Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için kendi bisikletini kendisi üretti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü öğrencisi Emrah Karadağ, bisikletin sadece çocuklar için bir oyuncak değil aynı zamanda sağlıklı bir yaşam ve ulaşım aracı olduğunu anlatabilmek için Velo Mobil (Yatarak Kullanılan) bisiklet üretti. Kendi otomobili olmasına rağmen uzun yolculuklara bile kendi ürettiği bisikletle giden Aydınlı öğrencinin bisikleti yoğun ilgi görmeye başladı.

Türkiye’de her geçen gün hareketsizliğe bağlı rahatsızlıkların arttığını, bisiklet kullanımının yaygınlaşması ile sağlık, çevre ve trafik sorununun önemli ölçüde çözüleceğine inandığını kaydeden Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Emrah Karadağ, kendi ürettiği bisikleti hem otomobil hem karavan niyetine kullanmaya başladı. Gezi amaçlı ürettiği bisikleti 1300 TL’ye mal ettiğini ifade eden Emrah Karadağ, “Türkiye’de arazi şartlarının müsait olduğu illerde bile bisiklet kullanımı çok az. Aydın ilimiz de bisiklet kullanımının en müsait olduğu illerden birisi. Ancak bu yönde farkındalık ve alışkanlık olmadığı için kimse bisiklete binmek istemiyor. Farkındalık oluşturmak için bu bisikleti ürettim. Aydın’dan Didim’e, Davutlar’a Kuşadası’na bu bisikletle gidip geliyorum. Yatarak kullanıldığı için diğer bisikletlere göre daha az efor sarf ederek yol gidiyoruz” dedi.

Bisikletin yaklaşık bir yıllık çalışma sonucu ortaya çıktığını kaydeden Üniversite Öğrencisi Emrah Karadağ, “Adnan Menderes Üniversitesi’nde önce Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nü okudum. Şimdi Otomotiv Teknolojisi bölümünde okuyorum. Amacım toplumumuzu bisikleti sevdirmek. Bu kapsamda bisiklet ile Aydın’ın tüm ilçelerine tur yapıyorum. Görenin ilgisini çekiyor. Hatta 70-80 kilometre mesafedeki denize bile bisikletle gidip sahilde bisikletimin üzerinde güneşleniyorum” dedi. Üniversite öğrencisi Emrah Karadağ, yetkililerden tek isteğinin gençlerin projelerine ilgi göstermeleri olduğunu ifade etti. (İHA)