“BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİM” PANELİ

“Bilimsel ve Laik Eğitim” konulu panel gerçekleştirildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Aydın Şubesi ve Eğitim-İş Aydın Şubesi’nin işbirliği ile düzenlenen “Bilimsel ve Laik Eğitim” konulu panel yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Panelin yöneticiliğini yapan araştırmacı-yazar Prof. Dr. Aytekin Sözen; “Bilimsel ve laik eğitim, hiç şüphesiz ki insanlığın özgürleşme sürecinin başlangıcının en temel gelişmelerinden bir tanesi.” dedi.

Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nda yapılan “Bilimsel ve Laik Eğitim” konulu panele; Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sümran Ünal, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, ÇYDD Aydın Şubesi Başkanı Nurten Atalay, Eğitim-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Yener Bozkurt ve çok sayıda konuk katıldı.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Gülsüm Kaya, Prof. Dr. Adil Türkoğlu’nun panelist olarak katıldıkları “Bilimsel ve Laik Eğitim” konulu panel Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Panelde ilk olarak konuşan, panel yöneticisi Prof. Dr. Aytekin Sözen, konunun uzmanları ile birlikte bilginin, bilincin arttırılması, olan biten süreci kavramak ve bundan sonra neler yapılabileceğini konuşmak üzere bir arada olduklarını ifade etti.

Sözen konuşmasında ayrıca; eğitim ve bilimin insanlık tarihi kadar eski olduğuna değindi ve; “Eğitim, insanlık tarihi kadar eski. Bilim insanlık tarihi kadar eski, ama laikleşme süreci üçünün birleşimi son 200 yıllık. Bilimsel eğitim ve laikleşme süreci biz insanlığın belki üç bin yıl, belki beş bin yıl kendi suçuyla korkaklığından ve tembelliğinden, aklını teslim ettiği egemene tekrar mücadele ederek çalışarak, geri alma süreci diye tanımlıyoruz.

Bu süreç insanlık tarihi açısından bakıldığında çok uzun sürmüş. Uzun bir süre insanlık aklını teslim etmiş. Eğer bir toplum korkutulursa, eğer bir toplum tembelleştirilirse aklını tekrar teslim edebilir. Çünkü eğitim dediğimiz süreç genel itibari ile istenilen davranışı geliştirme süreci ile tanımlanırsa yeniden yeni bir insan tipi yaratılabilir. Farkında olmadan insanlık özgürleştirdiği aklını tekrar geri teslim edebilir. İnsanın aklının özgürleşmesi batıda başlamış bir süreç. Ve onlar bu kavgada kiliseye karşı mücadele ile başarılı oldular. Şu anda da kurumsallaştılar ve aklı özgürleşmiş insan sayısını kalabalıklığıyla artık bir daha akıllarını geri teslim etmek istemiyorlar. Türk tarihinde ise aklın özgürleşme sürecini biz Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlanma süreci ile başlatıyoruz. O zaman bizim bilimsel, laik eğitim süreci aklın özgürleşme süreciyle başlıyor ki, Türkiye’nin başlattığı bu süreç bugün itibari ile aklını koruyabilecek duruma gelmiş midir? Aklı tamamen özgürleşmiş midir, yoksa bir tehlike altında mıdır? Yani başladığımız bilimsel laik eğitim süreci günümüzde devam etmekte midir?” dedi.

Sözen’in konuşmasının ardından panelist, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş da eğitimin güncel sorunlarına değindi ve bugün gelinen noktayı değerlendirdi.