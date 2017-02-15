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15 Şubat 2017
Aydın, Efeler

BİK ŞUBE MÜDÜRÜ’NDEN GAZETEMİZE ZİYARET

Basın İlan Kurumu (BİK) Aydın Şubesi Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, göreve geldikten sonra başladığı basın ziyaretlerini sürdürüyor.

Uluçamlıbel, bu kapsamda Mücadele Gazetesi’ne de bir ziyarette bulundu.

BİK Şube Müdürü Uluçamlıbel’in ziyareti sırasında, Mücadele Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ayfer Çezik, Mücadele Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Betül Çolak, Mücadele Gazetesi muhabirleri Güçlü Çezik, Kudret Can ve Filiz Dindar hazır bulundular.
Ziyareti esnasında Mücadele Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ayfer Çezik ve gazete çalışanları ile sohbet eden BİK Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Aydın ili hakkında olumlu izlenimlerini aktardı.
Mücadele Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ayfer Çezik de, Uluçamlıbel’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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