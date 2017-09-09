Partisinin delege seçimleri öncesinde Efeler İlçe Başkanlığını ziyaret eden CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, AKP Hükümetini sert bir dille eleştirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için; “Ben Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum. AKP’nin

Genel Başkanı olarak görüyorum. Benim Cumhurbaşkanım değil.” dedi.

“BİZ ATAMA İLE İŞ YAPMIYORUZ”



“YANLIŞ TARIM POLİTİKALARI”

Aydın’ın bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Yıldız; “Eskiden çiftçi pamuk hasadının ardından çoluğunu çocuğunu evlendirirdi ve gelirinden mutlu olurdu. Fakat 15 yıldan beri AKP iktidarının yanlış tarım politikaları nedeniyle Bulgaristan’dan bile saman ithal eder duruma geldik. Tarım Bakanı, bundan sonra ben kimseye rüşvet yedirmem dedi. Tarım Bakanı’na sormak lazım 15 yıldan beri kim bu ülkeyi yönetiyor, yeni gelen Tarım Bakanı bile rüşvete isyan etmiş.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN KURTULUŞU CHP’DEN GEÇER”

Aydın’ın sorunlarının çok büyük olduğunu, 81 il içinde Aydın’ın işsizlik sıralamasında birinci sırada yer aldığının altını çizen Yıldız; “Tarım öldüğü için işsizlikte birinci sıradayız. Bütün Aydın halkı olarak önümüzdeki 2019 seçimlerini düşünerek ona göre oy kullanmamız gerekiyor. Türkiye’nin kurtuluşu CHP’den geçer.” dedi.

“BENİM CUMHURBAŞKANIM DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak görmediğini söyleyen Yıldız açıklamasına şöyle devam etti; CHP Efeler İlçe Başkanı Mehmet Şık, Yönetim Kurulu üyeleri ve partililerin hazır bulunduğu toplantıda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir ilçe örgütünden uzak kaldığını belirten CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, “Delege seçimleri öncesinde partili arkadaşlarımızı ziyaret etmek istedim. Biz diğer partiler gibi atama ile iş yapmıyoruz. Biz Aydın’da ön seçimle milletvekili olduk. CHP’li vekiller olarak Aydın’ı bizler Ankara’da temsil ediyoruz. Atamayla gelenler maalesef Aydın’ın sorunları ile değil Genel Başkanlarının ağzına bakarak bir sistemle yürüyorlar.” dedi.Aydın’ın bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Yıldız; “Eskiden çiftçi pamuk hasadının ardından çoluğunu çocuğunu evlendirirdi ve gelirinden mutlu olurdu. Fakat 15 yıldan beri AKP iktidarının yanlış tarım politikaları nedeniyle Bulgaristan’dan bile saman ithal eder duruma geldik. Tarım Bakanı, bundan sonra ben kimseye rüşvet yedirmem dedi. Tarım Bakanı’na sormak lazım 15 yıldan beri kim bu ülkeyi yönetiyor, yeni gelen Tarım Bakanı bile rüşvete isyan etmiş.” diye konuştu.Aydın’ın sorunlarının çok büyük olduğunu, 81 il içinde Aydın’ın işsizlik sıralamasında birinci sırada yer aldığının altını çizen Yıldız; “Tarım öldüğü için işsizlikte birinci sıradayız. Bütün Aydın halkı olarak önümüzdeki 2019 seçimlerini düşünerek ona göre oy kullanmamız gerekiyor. Türkiye’nin kurtuluşu CHP’den geçer.” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak görmediğini söyleyen Yıldız açıklamasına şöyle devam etti;

“Ben Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum. AKP’nin Genel Başkanı olarak görüyorum.

Yasayı değiştirdiler, benim Cumhurbaşkanım değil. Tarafsız bir Cumhurbaşkanı değil. Şu anda bütün ülkelerle de kavgalı. Öyle bir algı oluşturuyorlar ki, sanki bu ülkeyi 15 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyormuş gibi. 15 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP daha düne kadar kol kola gezdiği FETÖ’ye Milli Eğitim’i teslim eden bu hükümet şimdi

kalkmış sanki FETÖ’yü CHP destekliyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Ne istedin de vermedik diyen AKP’nin Genel Başkanı değil mi? Şimdi kalkıyorsunuz yaptığınız bütün yanlışları bize mal ediyorsunuz.

Bu halk yemez, bu halk herşeyi biliyor. 15 yıldır Atatürk bu ülkeyi yönetmedi, 15 yılda bu ülkeyi bu hale getiren kim? Suriye’nin iç

işlerine karışma derken bizi ESAD’cılıkla suçluyordu. Ne oldu, şu an 5 milyon Suriyeli var. 30 Milyar Dolar Suriyelilere para harcadık dedi Başbakan. 30 Milyar Doları sen çiftçiye, garibana, yoksul insanlara niye vermedin, öğrencilere neden yurt yapmadın? O zaman gitseydin 30 milyar dolara Suriye’nin içinde konut yapsaydın, bu 5 milyon insanı oraya götürseydin?”

“CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ”

“CHP olarak biz bu ülkenin kurucusuyuz.” diyen Yıldız; “Bu ülke için canımızı vermeye hazırız. 2019’da %52 ile iktidara geleceğiz, tekrar

demokrasiyi, bağımsız yargıyı bu ülkeye getireceğiz. Başka çaremiz yok. Ben daha önce AKP’ye oy vermiş seçmene saygı duyuyorum, ama bundan sonra inanıyorum ki, İnşallah başta Aydın olmak üzere Türkiye bunlardan kurtulur.” diye konuştu.

(KUDRET CAN)