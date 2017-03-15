BBP’li YETER HAYIR DEDİ

Geçtiğimiz günlerde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici parti olarak 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda ‘evet’ oyu vereceklerini açıklamasına rağmen Aydın İl teşkilatı kararını ‘hayır’ olarak belirledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın il teşkilatı referandum kararını açıkladı. Parti il binasında bir basın açıklaması gerçekleştiren BBP Aydın İl Başkanı Mehmet Yeter, Büyük Birlik Partisi Aydın İl Başkanlığı olarak 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandumunda Türk’ün kötüye yönelen kaderini değiştirmek için ‘hayır’ diyeceklerini ifade etti.

Seçmeni değişiklik getiren anayasa metnini iyi okumaya davet eden Yeter, “Büyük Birlik Partisi’ne operasyon yapılıyor” diye konuştu.

Başkanlık sisteminin Amerika tarafından Türkiye’ye dayatılmak istendiğini iddia eden Yeter, “Güneydoğu’da hendekler kazılırken, kilometrelerce kablolar döşenirken, bayrağımız gönderden indirilirken, özyönetim ilan edileceği meydan okunurcasına açıklanırken, silahlı Barzani – PKK birlikleri güney sınırımız boyunca tatbikat yaparcasına ilerleyip Kobani’ye geçerken beka sorunu yoktu da şimdi mi var? İstanbul ve Ankara’ya çekilen Kürdistan bayrağının anlamı ne? Cumhurbaşkanı başdanışmanının okuduğu federatif yapıdan maksat ne? Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi diye ortaya çıkıldı. Şimdi federatif yapılar konuşuluyor. Türkiye’de federatif yapı mı var ki; Başkanlık sistemi olsun? Türkiye ABD’nin şart ve özelliklerine sahip mi ki? Başkanlık sistemi olsun. Anlaşılan o ki dün de BOP yürürlükteydi, bugün de yürürlükte. Acaba bunun için mi?” ifadelerini kullandı. (İHA)