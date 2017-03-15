Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
15 Mart 2017
Aydın, Güncel, Siyaset

BBP’li YETER HAYIR DEDİ

Geçtiğimiz günlerde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici parti olarak 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda ‘evet’ oyu vereceklerini açıklamasına rağmen Aydın İl teşkilatı kararını ‘hayır’ olarak belirledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın il teşkilatı referandum kararını açıkladı. Parti il binasında bir basın açıklaması gerçekleştiren BBP Aydın İl Başkanı Mehmet Yeter, Büyük Birlik Partisi Aydın İl Başkanlığı olarak 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandumunda Türk’ün kötüye yönelen kaderini değiştirmek için ‘hayır’ diyeceklerini ifade etti.

Seçmeni değişiklik getiren anayasa metnini iyi okumaya davet eden Yeter, “Büyük Birlik Partisi’ne operasyon yapılıyor” diye konuştu.
Başkanlık sisteminin Amerika tarafından Türkiye’ye dayatılmak istendiğini iddia eden Yeter, “Güneydoğu’da hendekler kazılırken, kilometrelerce kablolar döşenirken, bayrağımız gönderden indirilirken, özyönetim ilan edileceği meydan okunurcasına açıklanırken, silahlı Barzani – PKK birlikleri güney sınırımız boyunca tatbikat yaparcasına ilerleyip Kobani’ye geçerken beka sorunu yoktu da şimdi mi var? İstanbul ve Ankara’ya çekilen Kürdistan bayrağının anlamı ne? Cumhurbaşkanı başdanışmanının okuduğu federatif yapıdan maksat ne? Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi diye ortaya çıkıldı. Şimdi federatif yapılar konuşuluyor. Türkiye’de federatif yapı mı var ki; Başkanlık sistemi olsun? Türkiye ABD’nin şart ve özelliklerine sahip mi ki? Başkanlık sistemi olsun. Anlaşılan o ki dün de BOP yürürlükteydi, bugün de yürürlükte. Acaba bunun için mi?” ifadelerini kullandı. (İHA)

Share

BENZER HABERLER

“BAŞKANIMIZA YAPILAN HAKSIZLIK TÜM BAROLARA YAPILMIŞTIR”

“BAŞKANIMIZA YAPILAN HAKSIZLIK TÜM BAROLARA YAPILMIŞTIR”

“AYDIN’A EN BÜYÜK ZARARI ERDEM VERDİ”

“AYDIN’A EN BÜYÜK ZARARI ERDEM VERDİ”

“BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ÖRGÜTLENENDİR”

“BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ÖRGÜTLENENDİR”

FETÖ DAVALARI BAŞLIYOR

FETÖ DAVALARI BAŞLIYOR

2 TOPTANCI HALİ KURULACAK

2 TOPTANCI HALİ KURULACAK

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇANAKKALE MÜZE SERGİSİ

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇANAKKALE MÜZE SERGİSİ

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Çarşamba 03/15 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 3°C.
Açık
Çarşamba 03/15 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 3°C. Rüzgâr KKD, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6843

  • Euro

    3,9406

  • BIST

    89.446

  • Altın

    144,1624

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE