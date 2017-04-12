BAYKAL; “YENİ BİR DEVLET KURMA DERDİNDELER”

CHP ÖNCEKİ GENEL BAŞKANI BAYKAL VE DP GENEL BAŞKANI UYSAL’DAN ÇERÇİOĞLU’NA ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki Genel Başkanı Deniz Baykal ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Baykal, “ 17’inci Türk Devletini bitirip, y eni bir devlet kurma derdindeler.” dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Deniz Baykal’ın yanı sıra ziyarette; CHP Aydın Milletvekilleri Metin Lütfi Baydar, Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve partililer de hazır bulundular.

16 Nisan referandumu öncesinde Nazilli halkına HAYIR çağrısında bulunmak için Aydın’a gelen Baykal, miting öncesi Çerçioğlu’nu ziyaret etti ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“YENİ BİR DEVLET KURMA DERDİNDELER”

Baykal; “ Anayasa paketi kamuoyuna ayrıntılı bir biçimde anlatıldıkça, konunun iç yüzü ne getireceği ortaya çıkınca toplumda ciddi bir tepki belirdi. Bir muhalefet yükselişi boy gösterdi. Son zamanlarda savunmayı kenara bırakıp daha farklı siyasi karalamalar peşine düştüler. Anayasa ile hiç ilgisi olmayan gerginlikler ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Anayasa ile hiç alakası olmayan PKK, FETÖ yapılanması, darbeden nemalanmaya çalışıyorlar. Hayır kampanyasını yönetenlere karşı suçlayıcı kampanya başlattılar. Bu anayasa değişikliğinin iç yüzü konusunun ortaya çıkmasından rahatsız oldukları için. Anayasayı başlangıçta bu nedir, bir rejim değişikli midir yoksa bir yönetim değişikliği midir diye konuşurken Cumhurbaşkanı baş danışmanı olan bir yetkilinin açıklamasından öğreniyoruz ki, meğer 16 Nisan’da yeni bir devletin kuruluşunu gerçekleştirecekmişiz. Bunu ifade ettiler. Böylece iktidar baklayı ağzından çıkardı. 17. Türk Devletini bitirip yeni bir devlet kurma derdindeler.” dedi.

“TÜRKİYE SÖZ KONUSUDUR”

Konunun parti meselesi olmadığını, Türkiye meselesi olduğunu vurgulayan Baykal; “ Bu anayasanın içinde bir eyalet sistemi imkanını sağlayan, bu yetkiyi cumhurbaşkanına veren bir madde olduğunu ilk anda kimse göremedi, daha sonra ortaya çıktı. 16 maddenin içerisinde TBMM’nin yanında cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte bu yapılabilir cümlesini ortaya çıkardık. Bu konuda iddialarımızı çok uzun zamandır söylüyoruz ama kimse çıkıp hayır böyle bir şey yoktur demiyor. Yavaş yavaş netlik kazandı görüldü. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin halkın kendi cumhuriyeti değilmiş de başkalarının cumhuriyetiymiş, halk için yeni bir cumhuriyet kurulacakmış gibi bir iddiayla bu tasarının hazırlandığı ortaya çıktı. O nedenle bu konu parti meselesi değildir. Bu Türkiye meselesidir. Bu devlet bizim devletimizin değil diyerek yıkmak isteyenlere, bu Kuvay-ı Milliye’nin, müdafai hukukun devletidir, 1’inci TBMM hükümetinin kurduğu devlettir, Atatürk’ün, Menderes’in, Bayar’ın, Özal’ın gelmiş geçmiş bütün liderlerin devletidir, İstiklal Savaşı’nda ölenlerin devletidir diyenlerin, hayır bu devlet bizim devletimiz değildir diyen, başından beri bu devlete karşı, geçmişte husumetleri bir türlü gizleyemedikleri devlete karşı yeni bir devlet ortaya koymaya çalıştıklarının kanıtıdır. Yıllardır bu devletin bütün imkanlarını gücünü kullanıp, onurunu refahını yaşayıp, şimdi bu devlet bizim değil diyerek ifade ettikleri bu noktada milletimiz gerekli cevabı verecektir, vermelidir. Bu bir milli projedir. Türkiye söz konusudur.” dedi.

“DOKUNMAYIN KARDEŞİM DEVLETİMİZE”

“Türkiye’nin bölünmesine, parçalanmasına yönelik plan yapanların, bu planlarına fırsat vermemek lazım.” diyen Baykal; “Eyalet düşüncesi Batıyı çok mutlu eden bir düşünce. Suriye’yi böldüler, Irak’ı böldüler şimdi mümkün olsa bazıları Türkiye’yi bölecekler. Bölmeye en büyük katkıyı ne yapar? Yeni Devlet kuruyoruz lafı. istemiyoruz arkadaş, dokunmayın kardeşim devletimize, Türkiye’ye dokunmayın diyoruz biz. Bu olayları vesile yaparak Türkiye’yi eyalet anlayışı ile de kendi amaçlarına yönelik olarak bölmek isteyecekler. Başbakan çok açıkça konuşmasında diyor ki; ‘Eskiden işte Kürdistan eyaleti vardı, Türkmenistan eyaleti vardı, eyaletten korkmamak lazım. Osmanlı’da eyalet vardı…’ Osmanlı’da eyalet vardı da ne oldu? 1864’de Osmanlı aman ha diye eyaletlerle ilgili kanunu çıkardı, ve o kanunla bütün eyaletleri kaldırdı, baktı tehlikeyi gördü ve vilayetler sistemine geçti.

Bunu milletimizin anlamasını sağlamak lazım. Bu referandumun altında neyin olduğu ortaya çıktı. Hiç kimsenin tereddütü olamaz. Buradan hayır çıkmaz, Hayır sonucu olur inşallah, o zaman işte bütün bu melanetlere bir son verilir. Ama evet çıkarırlarsa, her türlü felaket bizi bekler.” şeklinde konuştu. “HAYIR ÇIKARSA BEN ÇOK ÇOK SEVİNECEĞİM” “Hayır çıkarsa ben çok sevineceğim. Söylediğimi herkes çok iyi anlasın.” diyen Baykal, mitinglerdeki konuşmalarının saptırıldığını iddia etti ve; “Kendi adıma da Türkiye adına da , Türkiye’nin geleceği için, Türkiye yeniden kurtulmuş gibi olacak. Ben bu sevinci, bu duyguyu ifade etmek için diyordum ki hayır çıktığı zaman ben çok sevineceğim. Ne kadar sevineceğim, 23 Nisan 1920’de Meclisin ilk açıldığı gün ben sanki oradaymışım gibi sevineceğim, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilk ilan edildiği gün sanki sanki Meclis’te ben de el kaldırmışım gibi sevineceğim. 9 Eylül 1922’de Anadolu istiladan kurtarıldığı zaman bayraklar vilayetin konağının üzerine çekildiği zaman onu seyrederken televizyonda nasıl yüreğim, kabarıyor, gözlerim doluyorsa, o kadar sevineceğim. Bu sevincimi de yalnızca hayır diyenler olarak yaşamayacağız. Hayır diyenler sevinecek demiyorum, evet diyenleri de hayır diyenleri de kucaklayacağız, kol kola gireceğiz, hep beraber işte Türkiye’mizi tekrar birlikte sahiplendik arkadaşlar diye göklere uçacağım. Burada evet diyenleri suçlamak, onları düşman bilmek, onları denize dökmek, onlara husumet ifade etmek zerrece söz konusu değil. Bundan önce bir referandum daha yaşadık. 2010 da biz orada da hayır diyenleri gördük, evet diyenleri de, ama anlatamadık. Ne oldu? 15 Temmuz’da darbe oldu. Eğer o referandum geçmeseydi hayır denseydi o referandumun sonucunda bütün devleti eline geçiren o insanlar, darbe yapacak hale gelirler miydi? Çok açık, ben bunu 12 Eylül 2010’daki bu referandumda aynı duygularla görev yaptım ama başaramadık. O Meclis’in üzerine o bomba atıldığı zaman sen de ağlıyorsun değil mi, Evet derken sen biliyor muydun öyle olacağını, bak ben o zaman hayır diyordum, Bak o F-16 pilotlarına git Meclis’i bombala diyen generaller o tarihten sonra geldi oraya. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne söylemişim? Eğer 16 Nisan’da hayır çıkarsa çok sevineceğim, evet sevineceğim. Benim sevinmemden mi rahatsız oluyorsun?” ifadelerini kullandı. “KORKUNUN DEĞİL, UMUDUN KAZANMASINI İSTİYORUZ”

Baykal’ın konuşmasının ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise; AKP’nin 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de daha önce oluşturulan kutuplaşmaya son verilip demokrasi ortamı oluşturmak için çok büyük bir fırsatı teptiğini ifade etti ve; “Millet adına değil de şimdi kendi adlarına fırsata dönüştürme gayreti içerisindeler. Ama bütün bunlara rağmen insanların doğru teşhis yapacağına inanıyorum. Olağan üstü halin olağan kararları Kanun Hükmünde Kararnamelerinin kural haline geleceği bir fiili düzene geçerek Türkiye’nin geleceğini arayabilme imkanı yoktur. Rehin alınmış. Ne kadar dini örgütlenmemiz varsa rant, devlete nihayetinde suça ortak edilmiş. Diğer taraftan yoksulluğa mahkum edilmiş, kadrolu seçmen haline sosyal yardımlarla getirilmiş kitlelerin ortasında Cumhuriyete gönül vermiş insanlar olarak büyük bir mücadele içerisindeyiz. 16 Nisan milletimizin de devletimizin de derin nefes alma imkanı olacak. Bu imkanı iyi kullanma mecburiyetimiz var. O açıdan korkunun değil umudun kazanmasını istiyoruz” dedi.